Футбол

Накануне.RuНакануне.RuЦСКА и «Краснодар» проиграли в Лиге Европы с общим счётом 1:10

Базель — Краснодар
5 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, 19 сентября
Стадион «Санкт-Якоб Парк»
Кевен Бюа
9′
Кевен Бюа
40′
46′
Руслан Камболов
Даниил Уткин
Валентин Штокер
51′
Лука Дзуффи
53′
Тонни Вильена
54′
Валентин Штокер
Ноа Окафор
58′
60′
Кристоффер Ольссон
Юнес Намли
64′
Александр Мартынович
Артур Кабрал
Блас Риверос
66′
67′
Иван Игнатьев
Маркус Берг
Ноа Окафор
79′
Лука Дзуффи
Самуэле Кампо
80′
После ЦСКА проиграл болгарскому "Лудогорцу" со счётом 1:5, пропустив все голы во втором тайме. По иронии судьбы, для армейцев это тоже самое крупное в своей истории поражение в Лиге Европы. Расстроенным болельщикам оставалось только шутить в этот чёрный день для российского футбола.
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