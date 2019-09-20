Футбол

Накануне.RuНакануне.RuЦСКА и «Краснодар» проиграли в Лиге Европы с общим счётом 1:10

Базель — Краснодар
5 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, 19 сентября
Стадион «Санкт-Якоб Парк»
Кевен Бюа
9′
Кевен Бюа
40′
46′
Руслан Камболов
Даниил Уткин
Валентин Штокер
51′
Лука Дзуффи
53′
Тонни Вильена
54′
Валентин Штокер
Ноа Окафор
58′
60′
Кристоффер Ольссон
Юнес Намли
64′
Александр Мартынович
Артур Кабрал
Блас Риверос
66′
67′
Иван Игнатьев
Маркус Берг
Ноа Окафор
79′
Лука Дзуффи
Самуэле Кампо
80′
После ЦСКА проиграл болгарскому "Лудогорцу" со счётом 1:5, пропустив все голы во втором тайме. По иронии судьбы, для армейцев это тоже самое крупное в своей истории поражение в Лиге Европы. Расстроенным болельщикам оставалось только шутить в этот чёрный день для российского футбола.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Какой трансфер спас «Аякс» от банкротства? Почему российские клубы провалились на старте Лиги Европы? Лучшие тексты 20 сентября

Матч ТВвчера в 14:46

ЦСКА со счетом 1:5 проиграл «Лудогорцу» в Лиге Европы

Коммерсантъ19 сентября в 17:16

17-летний пацан спас «МЮ» от позора. Обзор Лиги Европы

Sport24.ru19 сентября в 18:52

«Краснодар» и ЦСКА потерпели поражения в первых матчах Лиги Европы с общим счётом 1:10

RT на русском19 сентября в 17:32

Крах ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы, доход «Барселоны» в 1 млрд евро, Шипулин будет отдавать ползарплаты ветеранам и другие новости утра

Sports.ruвчера в 00:00

Эксперты оценили шансы ЦСКА и «Краснодара» забить друг другу по пять голов

Чемпионат19 сентября в 17:38

Осторожно «Базель». Внимание, Болгария

Советский спорт19 сентября в 04:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 14:26, Вашингтон
Футбол

«Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 5:0

Российская газета 14:03
Происшествия

В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами

Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что в результате аварии с участием автобуса в курортной Анталье пострадали 16 человек, в том числе 14 граждан России.
ТАСС 13:00
Фигурное катание

Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК 08:19
Политика

Меланья Трамп не справилась с ножницами на церемонии

Сама же первая леди США поступила в неловкой ситуации как подиумная модель: рассмеялась и сделала вид, что ничего страшного не произошло - из положения супруга Трампа вышла, отстегнув один конец ленты от стойки и с улыбкой помахав собравшимся гигантскими предательскими ножницами.
Газета.Ru 13:56
Религия

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Здоровье

Нейрохирург объяснил, почему Заворотнюк перевели в общую палату

РИА Новости 13:28
Политика

Часть украинской делегации собралась на сессию ПАСЕ вопреки бойкоту

Депутат Верховной рады из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что часть украинской делегации планирует принять участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Известия 08:33
Гаджеты

В России стартовали продажи новых iPhone

В пятницу, 20 сентября, в России стартовали продаже. В связи с этим ритейлер re:Store открылся раньше.
RuNews24.ru вчера в 02:15
Общество

В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад

Уточняется, что позже администрация детского сада согласилась принять девочку, но только после проведения операции на сросшихся пальцах рук и ног, чтобы она могла ходить в садик и играть с детьми.
Газета.Ru вчера в 15:27
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Албании

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 6 км от албанского города Дуррес. Об этом сообщили в Геологической службе США.
RT на русском 11:05
Происшествия

Двое российских военных ранены в Таджикистане

Газета.Ru 13:20
Происшествия

В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище

РБК 14:18
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Путешествия

Десятки российских туристов отказались заселять в отель в Турции

Не менее 30 туристов из России столкнулись с неприятной ситуацией в Турции. Они оплатили номера в отеле, но их отказались туда заселять.
Московский Комсомолец 12:40
Здоровье

В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами

В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru 10:11
Армия и оружие

В Сети появилось видео уникальных маневров Су-27 между скалами в Крыму

В Сети появилось видео, как истребитель Су-27 совершает маневры над плато Мангуп в Крыму. Видеоролик опубликован в Instagram.
Sputnik Литва вчера в 12:05
Политика

В Киеве грозятся конфисковать купленные россиянами земли

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о намерении властей страны конфисковывать сельскохозяйственные земли, если их будут приобретать россияне.
Газета.Ru вчера в 15:23
Происшествия

В Крыму загорелся мужской монастырь

РБК 12:13
Общество

Ирина Шейк появилась на публике в расстегнутом платье

Русская модель Ирина Шейк сегодня является одной из самых востребованных манекенщиц в миру высокой моды.
Bimru.ru 08:07
Футбол

Президент «Торпедо»: «Наша задача — выигрывать в каждом матче. По итогам сезона будет видно»

В матче 14-го тура первенства ФНЛ «Торпедо» обыграло «Томь» со счетом 2:1. Клуб из Москвы лидирует в турнирной таблице, набрав 37 очков и опережая «Химки», своего ближайшего преследователя, на 4 очка.
Sportbox.RU 14:03
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Футбол

«Манчестер Сити» забил восемь голов «Уотфорду» в АПЛ

К 18-й минуте «Манчестер Сити» вел в счете 5:0. Голы на свой счет записали Давид Сильва, Серхио Агуэро, Рияд Марез, Бернарду Силва и Николас Отаменди.
Vprognoze.ru 13:44
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Футбол

«Милан» и «Интер» объявили составы на дерби

«Милан» и «Интер» объявили составы на дерби в рамках четвёртого тура итальянской Серии А.
Евро-футбол.ру 14:05
Происшествия

В Париже задержали более 120 участников акции «жёлтых жилетов»

Ранее сообщалось о 65 задержанных на акции «жёлтых жилетов» в столице Франции.
RT на русском 09:32
Происшествия

Актера Павла Устинова отпустили из СИЗО

Ведомости вчера в 05:29
Армия и оружие

В Совфеде объяснили, что будет в случае удара США по Калининграду

Последний заявил, что США готовы преодолеть российскую противовоздушную оборону в Калининграде в случае агрессии со стороны России.
Пятый канал вчера в 22:11
Шоу-бизнес

Саша Артемова из «Дома-2» родила первенца

Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка.
ТВ Центр вчера в 03:48
Происшествия

Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области

В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
REGNUM 08:55
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное