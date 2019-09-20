После ЦСКА проиграл болгарскому "Лудогорцу" со счётом 1:5, пропустив все голы во втором тайме. По иронии судьбы, для армейцев это тоже самое крупное в своей истории поражение в Лиге Европы. Расстроенным болельщикам оставалось только шутить в этот чёрный день для российского футбола.

ЦСКА и «Краснодар» проиграли в Лиге Европы с общим счётом 1:10

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