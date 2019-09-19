Футбол
Inc-news.ruЦСКА и «Краснодар» провалили первые матчи ЛЕ
Стоит отметить, что проигрыш «Лудогорцу» стал крупнейшим в истории ЦСКА в Лиге Европы. «Краснодар», уступив «Базелю», потерпел самое крупное поражение в своей истории в еврокубках.
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Газзаев: поражения ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы ударили по имиджу российского футбола
ТАСС19 сентября в 17:45
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