Футбол

Inc-news.ruInc-news.ruЦСКА и «Краснодар» провалили первые матчи ЛЕ

ЦСКА — Краснодар
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
Стоит отметить, что проигрыш «Лудогорцу» стал крупнейшим в истории ЦСКА в Лиге Европы. «Краснодар», уступив «Базелю», потерпел самое крупное поражение в своей истории в еврокубках.
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