Футбол
Inc-news.ruЦСКА и «Краснодар» провалили первые матчи ЛЕ
Стоит отметить, что проигрыш «Лудогорцу» стал крупнейшим в истории ЦСКА в Лиге Европы. «Краснодар», уступив «Базелю», потерпел самое крупное поражение в своей истории в еврокубках.
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Поражения «Краснодара» и ЦСКА восприняли слишком болезненно. Но в этом есть кое-что хорошее
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Худший вечер наших клубов в еврокубках: ЦСКА и «Краснодар» пропустили десять на двоих
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Трамп отреагировал на информацию СМИ о своем разговоре с Зеленским
Ранее 21 сентября издание The Wall Street Journal сообщило, что во время июльского разговора Трампа с Зеленским американский лидер восемь раз призывал Киев оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани в расследовании действий Джо Байдена и его сына, якобы связанного с украинской газовой компанией.
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В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
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Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день. Инциденты произошли в пятницу, 20 сентября.
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Американский лидер Дональд Трамп не собирается присутствовать на саммите ООН по климату, который состоится 23 сентября.
Газета.Ru 10:11
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В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
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РФС не разрешил Кокорину участвовать в чемпионате России
Комитет РФС по статусу игроков отказал «Зениту» в регистрации нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России.
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Умерла оперная певица Ирина Богачева
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Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
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