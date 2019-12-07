В Краснодаре прошел матч 19-го тура РПЛ. В его рамках встречались местный «Краснодар» и московский ЦСКА. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Политика В Париже пройдет саммит «нормандской четверки» Все внимание сегодня будет приковано к важным политическим переговорам в Париже, где пройдет саммит «нормандской четверки», лидеры России, Франции, Германии и Украины обсудят перспективы урегулирования конфликта в Донбассе.

Происшествия С российских коррупционеров за год взыскали более 2 млрд рублей Председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что в 2019 году в результате раскрытия коррупционных преступлений злоумышленниками был возмещен ущерб в размере 2,047 млрд руб. - также за нанесенный урон они расплатились арестами на имущество, сумма которых составила 12,9 млрд руб.

Политика Порошенко закидали яйцами во время выступления на майдане Экс-президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции «Красные линии для Зеленского», участники которой вышли на майдан, чтобы огласить «красные линии», за которые не должна выходить Украина на саммите в «нормандском формате».

Политика Эксперт обвинил администрацию Ельцина в неприсоединении Крыма Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал в интервью РЕН ТВ высказывание бывшего главы администрации Бориса Ельцина Сергея Филатова о неприсоединении Крыма в 1991 году.

Общество Взыскание долгов с пенсий россиян могут запретить Министерством были подготовлены два законопроекта, один из которых предусматривает защиту страховых пенсий от взыскания долгов, а второй устанавливает, что при взыскании долгов с зарплаты должен оставаться прожиточный минимум.

Политика Путин заявил, что Россия сохранит транзит газа через Украину Президент России Владимир Путин заверил, что скорый ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток- 2» не означает отказ России от транзита газа через Украину, сообщает ТАСС.

Происшествия В Приангарье загорелось общежитие педагогического колледжа Здание общежития педагогического колледжа горит в поселке Бохан Иркутской области, погибших и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в областном главке МЧС.

Хоккей Панарин забивает, Георгиев отражает: «Рейнджерс» разгромили «Вегас» Еще три шайбы были забиты без непосредственного участия в них Панарина. Их авторами стали Крис Крайдер, Джейкоб Труба и Йеспер Фаст.

Технологии В WhatsApp появилась новая функция Мессенджер WhatsApp получил новую функцию, которая позволяет создавать задачи и получать соответствующие напоминания.

Общество Пять регионов России сделали 31 декабря выходным днем 31 декабря станет выходным теперь не только в Крыму, Томской и Кировской областях, но и на Ставрополье и в Псковской области.

Общество Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.

Транспорт Проезд по МЦД вновь стал платным С 9 декабря проезд по Московским центральным диаметрам вновь станет платным, проезд возможен будет как по картам "Тройка", так и по льготным социальным картам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центральной пассажирской пригородной компании.

Гаджеты Qualcomm представила новые ARM-чипы Snapdragon для Windows На презентации было показано несколько платформ, две из которых для пользовательских устройств, и это Snapdragon 7c и Snapdragon 8c.