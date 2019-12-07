РПЛ

MetaratingsMetaratings«Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью

Краснодар — ЦСКА
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 7 декабря
Стадион «Краснодар»
15′
Иван Обляков
42′
Никола Влашич
Дмитрий Стоцкий
Дмитрий Скопинцев
46′
58′
Алан Дзагоев
62′
Иван Обляков
Ари
63′
65′
Федор Чалов
66′
Алан Дзагоев
Кирилл Набабкин
74′
Кирилл Набабкин
83′
Иван Обляков
Ильзат Ахметов
Кристоффер Ольссон
Руслан Камболов
83′
Ари
Маркус Берг
87′
87′
Никола Влашич
Яка Бийол
90′
Игорь Дивеев
Тонни Вильена
90′+9′
В Краснодаре прошел матч 19-го тура РПЛ. В его рамках встречались местный «Краснодар» и московский ЦСКА. Матч завершился вничью со счетом 1:1.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

Слова Гинера — это слишком, ЦСКА в Краснодаре никто не убивал. Генич — о самом громком матче тура

Матч ТВвчера в 10:01

«Бык» Ари, акция фанатов и просмотр VAR Казарцевым. Фото с «Краснодар» — ЦСКА

Чемпионатвчера в 01:30

«Краснодар» — ЦСКА: Быстров не согласен с пенальти в ворота ЦСКА

Спорт-Экспресс07 декабря в 10:57

Обзор матча Краснодар - ЦСКА 7 декабря 2019 – 1:1. Счет, голы, статистика игроков

КП - Кубань07 декабря в 10:33

«Краснодар» - ЦСКА - 1:1: Ари сравнивает счёт в матче. ВИДЕО

Sport.ru07 декабря в 10:30

В РПЛ новый скандал с судьями: Казарцев убил ЦСКА, хотя на VAR потратили больше 15 минут

Sport24.ru07 декабря в 10:45

🐂 «Краснодар» вышел на 2-е место в РПЛ, сыграв вничью с ЦСКА. Отставание от «Зенита» – 10 очков

Sports.ru07 декабря в 10:34
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 00:12, Ашберн
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Газета.Ru вчера в 09:17
Общество

Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР

В конкурсе красоты "Мисс Вселенная" победила представительница ЮАР Зозибини Тунзи, сообщает CNN.
Интерфакс вчера в 23:55
Политика

В Париже пройдет саммит «нормандской четверки»

Все внимание сегодня будет приковано к важным политическим переговорам в Париже, где пройдет саммит «нормандской четверки», лидеры России, Франции, Германии и Украины обсудят перспективы урегулирования конфликта в Донбассе.
Первый канал вчера в 23:01
Происшествия

С российских коррупционеров за год взыскали более 2 млрд рублей

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что в 2019 году в результате раскрытия коррупционных преступлений злоумышленниками был возмещен ущерб в размере 2,047 млрд руб. - также за нанесенный урон они расплатились арестами на имущество, сумма которых составила 12,9 млрд руб.
Газета.Ru вчера в 12:11
Политика

Порошенко закидали яйцами во время выступления на майдане

Экс-президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции «Красные линии для Зеленского», участники которой вышли на майдан, чтобы огласить «красные линии», за которые не должна выходить Украина на саммите в «нормандском формате».
Известия вчера в 13:40
Происшествия

Извержение вулкана произошло в Новой Зеландии, есть пропавшие

Газета.Ru вчера в 22:59
Шоу-бизнес

Настя Каменских перекрасила волосы в ярко-красный цвет

Популярная певица Анастасия Каменских кардинально изменила имидж – перекрасила волосы в ярко-красный цвет.
Дни24 вчера в 08:01
Шоу-бизнес

67-летняя Ирина Аллегрова вышла на «Песню года» с голой грудью

Известная советская и российская певица Ирина Аллегрова решила выступить на музыкальном фестивале «Песня года» в откровенном наряде, не смутившись своего возраста в 67 лет.
Слово и Дело вчера в 03:23
Политика

Эксперт обвинил администрацию Ельцина в неприсоединении Крыма

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал в интервью РЕН ТВ высказывание бывшего главы администрации Бориса Ельцина Сергея Филатова о неприсоединении Крыма в 1991 году.
РИА Новости вчера в 23:12
Общество

Взыскание долгов с пенсий россиян могут запретить

Министерством были подготовлены два законопроекта, один из которых предусматривает защиту страховых пенсий от взыскания долгов, а второй устанавливает, что при взыскании долгов с зарплаты должен оставаться прожиточный минимум.
Газета.Ru вчера в 21:43
Здоровье

Доктор Мясников назвал самый опасный для детей продукт

Российский врач и популярный телеведущий Александр Мясников назвал самый опасный для детского организма продукт.
ФАН 07 декабря в 12:26
Происшествия

На Дальнем Востоке школы эвакуировали из-за сообщений о «минированиях»

РИА Новости вчера в 21:46
Политика

Путин заявил, что Россия сохранит транзит газа через Украину

Президент России Владимир Путин заверил, что скорый ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток- 2» не означает отказ России от транзита газа через Украину, сообщает ТАСС.
Дождь 06 декабря в 08:43
Происшествия

В Приангарье загорелось общежитие педагогического колледжа

Здание общежития педагогического колледжа горит в поселке Бохан Иркутской области, погибших и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в областном главке МЧС.
РИА Новости вчера в 23:07
Хоккей

Панарин забивает, Георгиев отражает: «Рейнджерс» разгромили «Вегас»

Еще три шайбы были забиты без непосредственного участия в них Панарина. Их авторами стали Крис Крайдер, Джейкоб Труба и Йеспер Фаст.
Вести.Ru вчера в 21:50
Технологии

В WhatsApp появилась новая функция

Мессенджер WhatsApp получил новую функцию, которая позволяет создавать задачи и получать соответствующие напоминания.
РИА Новости вчера в 20:44
Политика

Der Spiegel: мировая торговля может рухнуть за несколько дней

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) в ближайшие дни может прекратить свою работу по вине президента США Дональда Трампа.
REGNUM вчера в 18:26
Общество

Пять регионов России сделали 31 декабря выходным днем

31 декабря станет выходным теперь не только в Крыму, Томской и Кировской областях, но и на Ставрополье и в Псковской области.
РЕН ТВ 00:00
Общество

Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек

Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Российская газета вчера в 19:35
Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Транспорт

Проезд по МЦД вновь стал платным

С 9 декабря проезд по Московским центральным диаметрам вновь станет платным, проезд возможен будет как по картам "Тройка", так и по льготным социальным картам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центральной пассажирской пригородной компании.
Интерфакс вчера в 21:00
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как выбирать рыбные консервы

Мойка78 вчера в 21:33
Гаджеты

Qualcomm представила новые ARM-чипы Snapdragon для Windows

На презентации было показано несколько платформ, две из которых для пользовательских устройств, и это Snapdragon 7c и Snapdragon 8c.
Astera 06 декабря в 14:44
Армия и оружие

Российские военные вошли в бывшую столицу ИГ

Lenta.ru вчера в 23:23
Экономика

Страны Евросоюза решили вывезти свое золото из Великобритании после трюка России

Несколько стран Европейского союза заявили, что приняли решение вернуть себе свое золото, хранящееся в Великобритании.
Народные новости вчера в 13:33
Кино

Опубликован первый трейлер фильма «Чудо-Женщина: 1984»

В Сети появился первый официальный трейлер нового супергеройского фильма «Чудо-Женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли.
ТК Звезда вчера в 20:11
Космос

Ученые доказали существование Бога

Shraibikus News 07 декабря в 02:27
Происшествия

Мемориал установили на мосту в Забайкалье, с которого упал автобус

Автобус, следовавший из Сретенска в Читу, 1 декабря упал с моста в реку Куэнга. В результате произошедшего погибли 19 человек.
РЕН ТВ вчера в 23:31
Шоу-бизнес

Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем

Российский президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем.
ФАН вчера в 04:31
Хоккей

Николай Цулыгин: «У Хартикайнена перелом челюсти, сроки восстановления неизвестны»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ и рассказал о травме нападающего Тему Хартикайнена.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 12:50
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное