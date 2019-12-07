РПЛ
Metaratings«Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью
|15′
Иван Обляков
|42′
Никола Влашич
Дмитрий Стоцкий
Дмитрий Скопинцев
|46′
|58′
Алан Дзагоев
|62′
Иван Обляков
Ари
|63′
|65′
Федор Чалов
|66′
Алан Дзагоев
Кирилл Набабкин
|74′
Кирилл Набабкин
|83′
Иван Обляков
Ильзат Ахметов
Кристоффер Ольссон
Руслан Камболов
|83′
Ари
Маркус Берг
|87′
|87′
Никола Влашич
Яка Бийол
|90′
Игорь Дивеев
Тонни Вильена
|90′+9′
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
5
Спайич
4
Мартынович
6
Рамирес
77
Камболов
8
Газинский
52
Вильена
10
Вандерсон
33
Берг
11
Скопинцев
35
Акинфеев
62
Карпов
78
Дивеев
23
Магнуссон
2
Фернандес
7
Ахметов
25
Бистрович
20
Кучаев
14
Набабкин
9
Чалов
29
Бийол
ЦСКА
Расстановка 3‑4‑3
В Краснодаре прошел матч 19-го тура РПЛ. В его рамках встречались местный «Краснодар» и московский ЦСКА. Матч завершился вничью со счетом 1:1.
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Обзор матча Краснодар - ЦСКА 7 декабря 2019 – 1:1. Счет, голы, статистика игроков
КП - Кубань07 декабря в 10:33
В РПЛ новый скандал с судьями: Казарцев убил ЦСКА, хотя на VAR потратили больше 15 минут
Sport24.ru07 декабря в 10:45
🐂 «Краснодар» вышел на 2-е место в РПЛ, сыграв вничью с ЦСКА. Отставание от «Зенита» – 10 очков
Sports.ru07 декабря в 10:34
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