Футбол

РИА НовостиРИА НовостиЦСКА и «Краснодар» сыграют с испанскими клубами в Лиге Европы

ЦСКА — Эспаньол
0 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
22′
Хонатан Кальери
Виктор Кампусано
31′
Пабло Пьятти
Марио Фернандес
37′
Игорь Дивеев
Седрик Гогуа
46′
64′
У Лэй
67′
Эстебан Гранеро
Константин Кучаев
Иван Обляков
67′
70′
У Лэй
76′
У Лэй
Пабло Пьятти
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
77′
Иван Обляков
87′
90′
Эстебан Гранеро
Поль Лосано
Яка Бийол
90′+2′
90′+5′
Виктор Кампусано
1 фото
Московский ЦСКА и "Краснодар" проведут вторые матчи группового этапа Лиги Европы против команд из Испании: армейцы сыграют с "Эспаньолом", краснодарцы – с "Хетафе". Встреча между ЦСКА и "Эспаньолом" пройдет в Москве и начнется в 19:55 мск.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Во сколько играют «Краснодар» — «Хетафе», где смотреть и какой прогноз

Чемпионатвчера в 05:50

ЦСКА примет «Эспаньол», «Краснодар» сыграет с «Хетафе» в Лиге Европы

Pravda.Ruвчера в 03:28

ЦСКА и «Краснодар» сыграют с испанскими клубами в Лиге Европы

РИА Новости02 октября в 17:15

Отмыться от позора: ЦСКА и «Краснодар» начнут Лигу Европы с чистого листа

SM Newsвчера в 00:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 22:37, Ашберн
Общество

В США мужчина отсудил 750 тысяч долларов у любовника жены

РИА Новости 02:09
Политика

Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским

RT на русском 17:15
Общество

Россияне рассказали, какая зарплата сделает их счастливыми

ТАСС вчера в 20:03
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли впервые показала роскошный особняк в Лос-Анджелесе

Видео роскошного дома Анджелины Джоли появилось в Сети. Особняк располагается в одном из самых дорогих районов Калифорнии, сообщает StarHit.
Слово и Дело вчера в 22:32
Единоборства

Головкин и Деревянченко провели дуэль взглядов

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана и украинец Сергей Деревянченко провели дуэль взглядов в преддверии боя, который состоится ранним утром 6 октября мск.
Чемпионат вчера в 06:40
Футбол

«Манчестер Юнайтед» интересуется Соболевым из «Крыльев Советов»

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев попал в сферу интересов английского клуба "Манчестер Юнайтед".
Реальное время 14:51
Происшествия

На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

РИА Новости 02:39
Футбол

Жена главы селекционного дела ЦСКА раскритиковала Гончаренко

Sport.ru 11:29
Армия и оружие

Владелец ткацкой фабрики в Алеппо ждет на работу возвращающихся беженцев

Владелец семейной текстильной фабрики в Алеппо Абдусалам Мзайек, который оставался в городе и во время боевых действий, объявил о приоритетном приеме на работу возвращающихся беженцев.
ТАСС 22:04
Шоу-бизнес

Шок: вдова Караченцова убита после бессовестного скандала в «Ленкоме»

Скандал с отменой вечера памяти Николая Караченкова в "Ленкоме", который должен был состояться 21 октября, разгорается все сильнее.
Дни.ру 09:14
Политика

Политолог Валерий Соловей назвал следующего президента России

Во власти идет подготовка к транзиту власти, над этим работают специальные группы, которые уже наметили 40 различных вариантов, заявил в Telegram-канале российский политолог Валерий Соловей.
Московский Комсомолец 11:04
Экономика

Минфин предложил изменить подходы к сбору налогов с Google и Facebook

Минфин предлагает изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации, такие как Google, Facebook и Apple, делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом.
Ведомости вчера в 02:25
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Общество

Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию

Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.
РБК 09:05
Политика

Грета Тунберг изменила свой профиль в Twitter после слов Путина о ней

News.ru вчера в 19:59
Наука

В Марокко обнаружили останки древней акулы

Ученые обнаружили скелеты древней акулы Фебода. Исследователи описали найденное ископаемое в своей научной работе.
Poplawok.ru вчера в 17:13
Политика

Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома

Демократы в палате представителей конгресса США запросили документы по Украине у Белого дома в связи с расследованием в рамках импичмента Дональда Трампа, говорится в распространенном заявлении.
РИА Новости 18:43
Здоровье

Девочку из США с «маской Бэтмена» прооперируют в Краснодаре в октябре

RuNews24.ru 15:58
Происшествия

Дума Тулуна рассмотрит скандальное видео с депутатом Романенко

ИрСити 04:19
Происшествия

Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК

Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
ТАСС 03:25
Здоровье

В США из-за курения вейпов умерли 18 человек

В пятнадцати штатах США от последствий, связанных с курением вейпов, умерли по меньшей мере 18 человек.
Клопс 02:51
Кино

Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве

Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
News.ru вчера в 02:25
Здоровье

Чувашию назвали среди регионов, где самые больные пенсионеры

Люди старше трудоспособного возраста стали чаще болеть Чувашия попала в антирейтинг по заболеваемости пенсионеров.
PRO Город Чебоксары вчера в 03:37
Происшествия

Суд в Балашихе арестовал обвиняемого в убийстве школьницы подростка

RT на русском 15:49
Шоу-бизнес

У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица

После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 02:09
Политика

Киев рассчитывает на встречу в «нормандском формате» в конце октября

Ранее, 3 октября, помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что сроки проведения саммита в "нормандском формате" пока не обсуждались, но, учитывая рабочий график главы российского государства Владимира Путина, в октябре встреча "четверки" вряд ли состоится.
ТАСС 16:36
Происшествия

Во время прыжков с парашютом пострадали 22 американских десантника

Взгляд.ру вчера в 10:17
Технологии

Российские истребители испытали новый цифровой камуфляж

Российские ВКС продолжают проводить испытания истребителей нового поколения Су-57.
Дни24 18:00
Энергетика

Украину — беднейшую страну Европы — переводят на рыночные цены на газ

На Украине эксперты обсуждают заявление министра финансов страны Оксаны Маркаровой о том, что ее ведомство и правительство в целом выступают за введение рыночных цен на энергоресурсы, в частности газ.
REGNUM 06:45
Общество

Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

Известия 02 октября в 17:50
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное