Футбол

РИА НовостиРИА НовостиЦСКА и «Краснодар» сыграют с испанскими клубами в Лиге Европы

Московский ЦСКА и "Краснодар" проведут вторые матчи группового этапа Лиги Европы против команд из Испании: армейцы сыграют с "Эспаньолом", краснодарцы – с "Хетафе". Встреча между ЦСКА и "Эспаньолом" пройдет в Москве и начнется в 19:55 мск.
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