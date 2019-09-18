Футбол
РИА НовостиБезбородов назначен главным арбитром матча ЦСКА – «Краснодар»
Владислав Безбородов назначен главным арбитром матча 10-го тура чемпионата России по футболу между московским ЦСКА и "Краснодаром", на игре будет работать видеоассистент рефери (VAR), сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза. Встреча пройдет 22 сентября в Москве.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 18:50, Вашингтон
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Газета.Ru 12:24
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WhatsApp уличили в сохранении фотографий на чужих устройствах
Американское издание TheHackerNews рассказало, что популярный мессенджер WhatsApp позволял сохранять различные медиафайлы, отправленные пользователями, на устройствах общавшихся с ними людей, даже после того, как файлы были удалены из переписки.
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Путин прокомментировал предложение о «ремонте выборной системы»
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Актриса решила впервые показать поклонникам, как выглядит девочка.
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Как «Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в стартовом матче Лиги чемпионов
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В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов немецкая "Боруссия" на поле домашнего стадиона "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде сыграла вничью испанской "Барселоной".
Вести.Ru 17:50
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