Футбол
Sports.ruЦСКА и «Краснодар» вместе пропустили 10 голов в 1-м туре группового этапа ЛЕ
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ЦСКА и «Краснодар» вместе пропустили 10 голов в 1-м туре группового этапа ЛЕ
Sports.ru19 сентября в 16:51
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«Нафтогаз» озвучил тарифы на транзит российского газа
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа до 2024 года, сообщает пресс-служба компании.
Вести.Ru 05:17
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Росгвардия начала проверку после суицида двух сотрудников
По факту суицида сотрудников Росгвардия начала служебную проверку.
РБК 05:41
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В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Газета.Ru вчера в 15:27
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Скабеева ответила на слова украинской журналистки о «трупе» России
Телеведущая Ольга Скабеева ответила украинской журналистке Янине Соколовской на слова о проплывающем «трупе» России.
РБК 05:58
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Иран пригрозил сбивать беспилотники
Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии) генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что Иран готов сбивать все беспилотники, если они нарушают воздушное пространство этой страны.
Lenta.ru 05:35
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Кальдерон: Перес не хотел видеть Роналду в «Реале»
Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон отметил, что переход нападающего Криштиану Роналду в мадридский клуб десять лет назад был его заслугой, а не нынешнего руководителя клуба Флорентино Переса.
Чемпионат 05:20
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В России стартовали продажи iPhone 11
Газета.Ru вчера в 12:52
Происшествия
Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан
В Брянской области задержан подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи, им оказался их 31-летний коллега.
RT на русском вчера в 14:19
Армия и оружие
Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию
Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.
Avia.pro вчера в 04:57
Общество
Дом Versace представил ремейк платья Дженнифер Лопес с Grammy-2000
Итальянский дом Versace представил на неделе моды в Милане свою весенне-летнюю коллекцию, которая была вдохновлена успехом платья с тропическим принтом, в котором Дженнифер Лопес появилась на церемонии награждения Grammy 2000.
Телепрограмма вчера в 19:57
Армия и оружие
«Искандер-М» произвел боевой пуск ракеты на полигоне Донгуз
Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» провели успешный боевой пуск ракеты по учебной цели на полигоне Донгуз Оренбургской области в ходе основного этапа стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».
ТК Звезда 19 сентября в 18:00
Армия и оружие
Пентагон: атаку на саудовские НПЗ не мог отразить ни один комплекс ПВО
Ни одна отдельно взятая система противовоздушной и противоракетной обороны не может отразить атаку, подобную той, которая была совершена против Саудовской Аравии 14 сентября, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости вчера в 19:27
Политика
Украинская делегация не поедет на сессию ПАСЕ
Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
РИА Новости 04:32
Кино
Мультфильм «Маша и Медведь» вышел в кинотеатрах Великобритании
News.ru вчера в 16:31
Спорт
В Волгограде прошел «Цифровой забег»
Сегодня празднуется Всероссийский день бега, и Волгоград не просто не остался в стороне от этого события, но и присоединился к празднованию, устроив целых два забега.
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Шоу-бизнес
Юлия Барановская целовалась с солистом группы «Иванушки International»
Российскую телеведущую Юлию Барановскую застали целующейся с Кириллом Туриченко, солистом группы "Иванушки International", в одном из караоке-клубов Москвы.
VSE42.RU вчера в 00:23
Армия и оружие
Минобороны РФ заключило контракт на поставку ЗРК «Тор-М2»
Минобороны России подписало госконтракт с Ижевским электромеханическим заводом "Купол" на поставку ЗРК "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ".
РЕН ТВ 19 сентября в 14:52
Футбол
«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым
Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым по обоюдному согласию сторон.
Коммерсантъ вчера в 13:35
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Lenta.ru вчера в 04:12
Кино
Шварценеггер продемонстрировал Сталлоне свой нож
Шварценеггер снял видеоролик, держа в руках подставку с ножом, который был подписан Сталлоне для благотворительного аукциона.
iReactor 19 сентября в 15:22
Общество
Систему взыскания долгов с граждан изменят в России
Минюст разработал законопроект, который будет регулировать порядок взыскания долгов с россиян. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 19 сентября в 08:09
Космос
Запуск японского грузового корабля «Конотори» к МКС вновь перенесен
Запуск вновь перенесен после анализа данных о траектории полета МКС и российского пилотируемого корабля "Союз МС-15", который должен пристыковаться к станции 25 сентября.
ТАСС 06:33
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Актера Павла Устинова отпустили из СИЗО
Ведомости вчера в 05:29
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета 19 сентября в 21:20
Футбол
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андерсон завершил карьеру в 31 год
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андерсон завершил профессиональную карьеру в 31 год.
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