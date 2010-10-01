Футбол

Sports.ruSports.ruЦСКА и «Краснодар» вместе пропустили 10 голов в 1-м туре группового этапа ЛЕ

ЦСКА — Краснодар
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
3 фото
Российские клубы неудачно стартовали в Лиге Европы.
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ЦСКА и «Краснодар» вместе пропустили 10 голов в 1-м туре группового этапа ЛЕ

Sports.ru19 сентября в 16:51
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