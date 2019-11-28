Футбол
РИА НовостиЦСКА и «Лудогорец» объявили стартовые составы на матч ЛЕ
|35′
Клаудиу Кешерю
Константин Кучаев
Алан Дзагоев
|55′
Федор Чалов
|60′
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
|64′
|66′
Клаудиу Кешерю
Федор Чалов
|76′
Вадим Карпов
Яка Бийол
|76′
|77′
Марселиньо да Коста
Светослав Дяков
|81′
Анисе Абель
|81′
Вандерсон Кристалдо
Мавис Тшибота
|87′
Клаудиу Кешерю
Якуб Шверчок
ЦСКА
Расстановка 3‑4‑3
35
Акинфеев
23
Магнуссон
78
Дивеев
29
Бийол
2
Фернандес
98
Обляков
25
Бистрович
10
Дзагоев
7
Ахметов
9
Чалов
8
Влашич
23
Илиев
4
Сисиньо
21
Григоре
5
Терзиев
3
Недялков
18
Дяков
25
Баджи
12
Абель
13
Тшибота
10
Шверчок
92
Лукоки
Лудогорец
Расстановка 4‑3‑3
Федор Чалов и Никола Влашич выйдут в стартовом составе московского ЦСКА на матч группового этапа Лиги Европы против болгарского "Лудогорца", сообщается на сайте УЕФА. Матч группы Н состоится в Москве в четверг и начнется в 20:55 мск.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 01:33, Ашберн
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем»
Футболисты московского ЦСКА и болгарского «Лудогорца» сыграли вничью в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Происшествия
Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт
Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
Общество
Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола
Лондон / AbsolutTV.ru / Новости / Королева Великобритании Елизавета II через полтора года может сложить полномочия главы государства.
Общество
В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай
В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай.
Политика
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины разработал пять сценариев реинтеграции Донбасса, сообщил секретарь совета Алексей Данилов.
Происшествия
Министра здравоохранения Ростовской области задержали оперативники ФСБ
В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали главу регионального минздрава Татьяну Быковскую. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Политика
Россия и Украина обсудили транзит газа
Представители России и Украины провели в Вене совместные консультации, в ходе которых стороны обсудили урегулирование претензий по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года, а также прямые покупки газа Украиной.
Общество
В «Роскосмосе» объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA
Разница в зарплате главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и директора NASA Джеймса Брайденстайна объясняется тем, что российская госкорпорация занимается не только гражданской тематикой, но и боевой ракетной техникой.
Политика
Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН
Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов
Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в среду, 27 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
Венгрия отказалась от «Евровидения» из-за геев
Венгрия отказалась от участия в международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2020 году.
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей
Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
Происшествия
Девушка умерла в отделе полиции в Оренбурге
В Оренбурге девушка скончалась в отделе полиции, куда была доставлена за правонарушение, сообщает РИА "Новости".
Общество
Москва получила премию World Travel Awards-2020
Футбол
Киевское «Динамо» проиграло в игре с шведским «Мальмё»
В шведском городе Мальмё на стадионе «Сведбанк» состоялся матч пятого тура группового этапа Лиги Европы, где киевский клуб «Динамо» потерпел поражение со счетом 3:4, уступив хозяевам поля.
Авто
Объявлены цены на Lada Vesta 2020 модельного года
На официальном сайте Lada опубликованы цены на седаны и универсалы Vesta 2020 модельного года.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Спорт
МИД: на претензиях WADA к России пытаются спекулировать
Российский МИД считает недопустимой политизацию вопроса о претензиях к РФ Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Происшествия
Пострадавшие в ДТП в Доминикане россияне через неделю вылетят домой
Пострадавшие в крупном ДТП в Доминикане россияне, кроме двух самых тяжелых, вернутся на родину через неделю, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" руководитель отделения посольства России в Венесуэле Михаил Евдокимов.
Общество
Минтруд РФ пояснил невозможность сделать выходным 31 декабря
В 2019 году централизованно сделать 31 декабря в России выходным днём уже не получится.
Экономика
Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн
Минфин выяснил, что миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать 70 трлн рублей, если будет введен предусмотренные будущим законом механизм стабилизации условий.
Армия и оружие
Командующий РВСН назвал количество боевых установок в войсках
Политика
На Украине назвали нищету в стране результатом Майдана
Бедственное положение на Украине является результатом событий на Майдане.
Гаджеты
Huawei запустила продажи в России смартфона Mate 30 без Google
Футбол
«Арсенал» впервые за 27 лет не может победить в 7 матчах подряд
«Арсенал» на своем поле уступил «Айнтрахту» (1:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
Общество
Что изменится в жизни россиян с декабря 2019 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в декабре 2019 года и коснутся многих россиян.
Экономика
Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты
По состоянию на 8 ноября только в 11 регионах России более чем на две трети были освоены бюджетные средства, выделенные на реализацию национальных проектов.
Биатлон
Робкие надежды и битва за квоту. Чего ждет от нашего биатлона
Для которого, кстати, абсолютно лучшей личной гонкой прошлого сезона стала самая первая — индивидуалка на стартовом этапе.
Общество
Время продажи российского вина предложили продлить до полуночи
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей.