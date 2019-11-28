Федор Чалов и Никола Влашич выйдут в стартовом составе московского ЦСКА на матч группового этапа Лиги Европы против болгарского "Лудогорца", сообщается на сайте УЕФА. Матч группы Н состоится в Москве в четверг и начнется в 20:55 мск.

ЦСКА и «Лудогорец» объявили стартовые составы на матч ЛЕ

Спорт день за днем

Футбол ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» Футболисты московского ЦСКА и болгарского «Лудогорца» сыграли вничью в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Политика Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины разработал пять сценариев реинтеграции Донбасса, сообщил секретарь совета Алексей Данилов.

Происшествия Министра здравоохранения Ростовской области задержали оперативники ФСБ В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали главу регионального минздрава Татьяну Быковскую. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Политика Россия и Украина обсудили транзит газа Представители России и Украины провели в Вене совместные консультации, в ходе которых стороны обсудили урегулирование претензий по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года, а также прямые покупки газа Украиной.

Общество В «Роскосмосе» объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA Разница в зарплате главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и директора NASA Джеймса Брайденстайна объясняется тем, что российская госкорпорация занимается не только гражданской тематикой, но и боевой ракетной техникой.

Политика Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.

Общество Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.

Футбол Киевское «Динамо» проиграло в игре с шведским «Мальмё» В шведском городе Мальмё на стадионе «Сведбанк» состоялся матч пятого тура группового этапа Лиги Европы, где киевский клуб «Динамо» потерпел поражение со счетом 3:4, уступив хозяевам поля.

Происшествия Пострадавшие в ДТП в Доминикане россияне через неделю вылетят домой Пострадавшие в крупном ДТП в Доминикане россияне, кроме двух самых тяжелых, вернутся на родину через неделю, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" руководитель отделения посольства России в Венесуэле Михаил Евдокимов.

Общество Что изменится в жизни россиян с декабря 2019 года ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в декабре 2019 года и коснутся многих россиян.

Экономика Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты По состоянию на 8 ноября только в 11 регионах России более чем на две трети были освоены бюджетные средства, выделенные на реализацию национальных проектов.