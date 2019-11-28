Федор Чалов и Никола Влашич выйдут в стартовом составе московского ЦСКА на матч группового этапа Лиги Европы против болгарского "Лудогорца", сообщается на сайте УЕФА. Матч группы Н состоится в Москве в четверг и начнется в 20:55 мск.

ЦСКА и «Лудогорец» объявили стартовые составы на матч ЛЕ

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