Разградский "Лудогорец" и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч первого тура группового этапа Лиги Европы.

ЦСКА и «Лудогорец» определились с составами на матч Лиги Европы

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