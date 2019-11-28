Встреча группы H, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 1:1. В составе гостей голом отметился Клаудиу Кешеру (66-я минута), у ЦСКА отличился Федор Чалов (76). ЦСКА, набравший после пяти туров два очка, потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и потерял шансы на плей-офф ЛЕ

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