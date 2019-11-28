Футбол

РИА НовостиРИА НовостиЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и потерял шансы на плей-офф ЛЕ

ЦСКА — Лудогорец
1 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
35′
Клаудиу Кешерю
Константин Кучаев
Алан Дзагоев
55′
Федор Чалов
60′
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
64′
66′
Клаудиу Кешерю
Федор Чалов
76′
Вадим Карпов
Яка Бийол
76′
77′
Марселиньо да Коста
Светослав Дяков
81′
Анисе Абель
81′
Вандерсон Кристалдо
Мавис Тшибота
87′
Клаудиу Кешерю
Якуб Шверчок
Встреча группы H, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 1:1. В составе гостей голом отметился Клаудиу Кешеру (66-я минута), у ЦСКА отличился Федор Чалов (76). ЦСКА, набравший после пяти туров два очка, потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем», но потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

Советский спорт14:44

ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Европы

Sport24.ru14:45

Чалов забил первый домашний гол ЦСКА в сезоне ЛЕ

Sports.ru14:32

ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и потерял шансы на еврокубковую весну

Чемпионат14:45

ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» в Москве и вылетел из Лиги Европы

Спорт-Экспресс14:44

ЦСКА - «Лудогорец»: прямая видеотрансляция из Москвы

Sport.ru12:14

ЦСКА не смог обыграть «Лудогорец» и лишился шансов на плей-офф Лиги Европы. Видео

Матч ТВ12:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 14:54, Ашберн
Происшествия

Участники банды «Шараповские» арестованы сотрудниками ФСБ в Дагестане

Газета.Ru 06:10
Общество

В Госдуму внесен законопроект сделать 31 декабря выходным днем

Группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, в котором предлагается 31 декабря сделать выходным днем, информирует РИА Новости со ссылкой на соавтора документа председателя комитета ГД по труду и соцзащите Ярослава Нилова.
Капитал страны 02:11
Политика

Трамп прилетел в Афганистан с необъявленным визитом

Президент США Дональд Трамп прилетел в Афганистан с необъявленным визитом, чтобы посетить американских военнослужащих по случаю Дня благодарения.
RT на русском 14:08
Происшествия

Главу УФНС по Архангельской области задержали по подозрению во взятке

Руководитель управления ФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу задержан по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в СК РФ по Архангельской области.
РИА Новости 14:45
Общество

Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL

Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.
RT на русском 12:15
Наука

В США испытали новое лекарство от старения кожи

Век вчера в 04:13
Политика

Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД

Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
РИА Новости 07:36
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Политика

«Укроборонпром» выступил за сохранение контроля над «Мотор Сич»

Украина не должна потерять контроль над заводом «Мотор Сич», заявил глава концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус 28 ноября в интервью порталу «Экономическая правда».
Красная весна 13:19
Общество

Правительство ввело новые льготы для жителей села

Программа будет запущена в рамках реализации новой государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий".
Российская газета 04:29
Общество

Названы лучшие города России по качеству жизни

Тонкости туризма вчера в 03:48
Баскетбол

«Химки» уступили «Фенербахче» в Евролиге

Спорт-Экспресс 14:25
Шоу-бизнес

Ольга Орлова поделилась откровенным фото со своими подписчиками

Ольга Орлова, вдохновившись местной природой Сейшел, почувствовала себя Евой из Эдемского сада и порадовала подписчиков естественным снимком, на котором обнажённое тело было прикрыто листом экзотического дерева.
SM News 07:47
Футбол

«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы

Российская газета 12:59
Шоу-бизнес

Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована

Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Газета.Ru вчера в 09:39
Происшествия

В Саратове на пустыре обнаружили человеческую голову

REGNUM 14:00
Политика

Россия и Украина обсудили претензии по газу

Ранее стало известно, что «Газпром» намеревается прекратить поставки газа в украинскую газотранспортную систему с 1 января 2020 года в случае, если новое транзитное соглашение не будет заключено.
Lenta.ru 13:17
Хоккей

Илья Воробьев: Сегодня ЦСКА нам показал, почему они чемпионы

Советский спорт 12:11
Общество

Московский штаб Алексея Навального сообщил о якобы секретных коттеджах депутатов Мосгордумы от «Единой России»

В расследовании утверждается, что это жилье им предоставил на время работы в Мосгордуме мэр Сергей Собянин.
Эхо Москвы 11:04
Общество

Суд взыскал с Церетели почти 29 млн рублей в пользу мэрии Москвы

Арбитражный суд Москвы взыскал со скульптора Зураба Церетели 28,9 млн руб. неустойки, сообщает корреспондент "РИА Новости" из зала суда.
Ведомости 05:49
Общество

Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
РИА Новости вчера в 11:13
Авто

Новый Kia Sorento сняли без камуфляжа

На днях новинка вновь попала в объективы фотошпионов, и на сей раз – без какого-либо камуфляжа.
Автоновости дня вчера в 07:01
Политика

Путин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе

Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину посоветовал одному из жителей не зацикливаться на украинской проблематике.
Коммерсантъ вчера в 14:33
Космос

На МКС перестали работать все туалеты

Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Ruposters.ru вчера в 05:14
Армия и оружие

Россия впервые поставила Габону оружие

Россия бесплатно поставила Габону стрелковое вооружение для борьбы с браконьерством и охраны национальных парков, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 14:26
Политика

Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.
РИА Новости 09:46
Происшествия

Новому фигуранту «московского дела» предъявлено обвинение

Коммерсантъ 13:57
Музыка

Максим Фадеев раскрыл, за кого из артистов он пел своим голосом

Каково же было удивление зрителей «Крокуса», когда зазвучали аккорды и стало ясно — тем самым высоким голосом поет сам продюсер.
Super.ru 03:28
Происшествия

Предполагаемый покровитель банды Цапков найден мертвым

Lenta.ru 12:23
Культура

Алина Загитова выступит в паре с мужем Анастасии Заворотнюк

Примечательно, что постановка Татьяны Навки станет первой в профессиональной карьере Алины Загитовой.
RuNews24.ru 07:03
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное