Футбол

Life.ruLife.ruЦСКА и «Млада Болеслав» высказались о срыве трансфера Комличенко

На официальном сайте "Млады Болеслав" опубликовали заявление относительно трансфера российского нападающего Николая Комличенко.
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