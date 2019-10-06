РПЛ
Спорт-Экспресс«Ростов» Карпина победил ЦСКА в Москве
ЦСКА в домашней игре 12-го тура чемпионата России потерпел поражение от "Ростова" (1:3). Ростовчане прервали 5-матчевую победную серию армейцев в РПЛ. В составе гостей дубль оформил полузащитник Хорен Байрамян, свой 10-й гол в чемпионате забил нападающий Элдор Шомуродов.
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