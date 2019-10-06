РПЛ

ProstoProSportProstoProSportЦСКА и «Ростов» объявили стартовые составы на игру

Стартовые составы на игру 12-го тура РПЛ объявили ЦСКА и «Ростов».
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ЦСКА — «Ростов»: составы команд на матч 12-го тура РПЛ

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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 12:53, Ашберн
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