РПЛ
ProstoProSportЦСКА и «Ростов» объявили стартовые составы на игру
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Политика
МИД России заявил протест США в связи с допросом ФБР депутата Юмашевой
Допрос сотрудниками ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой, которая прибыла в США, — это очередная акция против России, нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений, заявили в российском МИД.
RT на русском 06:26
Футбол
«Локомотив» обыграл «Арсенал» и вышел на первое место в РПЛ
Футболисты московского "Локомотива" победили тульский "Арсенал" в домашнем матче 12-го тура чемпионата России и вышли на первое место в турнирной таблице.
РИА Новости 09:03
Политика
Дональд Трамп заявил, что не хотел звонить Владимиру Зеленскому
Президент США Дональд Трамп заявил, что глава американского минэнерго Рик Перри настоял на том, чтобы американский лидер позвонил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
iReactor вчера в 23:19
Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
Известия вчера в 15:35
Транспорт
Электросамокаты и гироскутеры могут вписать в ПДД
Газета.Ru вчера в 06:21
Культура
Конкурсант из Донецкой области стал победителем шоу «Голос. 60+»
После объявления итогов шоу победитель вновь выступил перед зрителями, а также наставники и участники показали совместный номер.
RT на русском 04 октября в 18:05
Гаджеты
Huawei P30 и Huawei P30 Pro получили вторую бета-версию EMUI 10
Смартфоны Huawei линейки P30 первыми получили бета-версию интерфейса EMUI 10 — это случилось в первой половине прошлого месяца.
iXBT.com 03 октября в 08:29
Происшествия
В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек
Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 04:31
Политика
Путин объяснил подоплеку обвинений во «вмешательстве» в выборы в США
Голословные обвинения во «вмешательстве» России в выборы в США были предлогом для давления на президента США Дональда Трампа, заявил российский лидер Владимир Путин.
Взгляд.ру 08:33
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Lenta.ru 06:22
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, за последнее время средняя температура в зимние месяцы повышается.
Московский Комсомолец вчера в 05:16
Политика
В Киеве завершился митинг против «формулы Штайнмайера»
На майдане Незалежности в Киеве завершился митинг активистов, выступающих против согласования Украиной «формулы Штайнмайера».
REGNUM 09:41
Происшествия
В Петербурге блогер упал с высоты, делая селфи
Блогер попал в реанимацию после неудачной попытки сделать селфи на заброшенной котельной в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 09:15
Политика
В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике
Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США.
RT на русском 03:13
Общество
После бурной ночи с пятью кошками коту понадобилась капельница
Коту понадобилась капельница с раствором глюкозы после того, как он за ночь спарился с пятью кошками в гостинице для зверей в Китае.
МИР 24 09:45
Наука
Сырые овощи могут навредить кишечнику
МедиаПоток 05:31
Экономика
Новак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2»
Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.
RT на русском 04 октября в 09:46
Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк опровергла слухи о смерти актрисы
Пиар-директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова ответила на слухи, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» умерла еще 5 октября.
Телепрограмма 08:25
Экономика
Основатели компании электронных сигарет Juul утратили статус миллиардеров
Основатели компании-производителя электронных сигарет Juul Адам Боуэн и Джеймс Монсиз утратили статус миллиардеров, сообщил Forbes .
Коммерсантъ вчера в 09:43
Наука
Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса
Ученые составили список из 20 стран, которые могли бы стать надежным убежищем в случае апокалипсиса.
РИА Новости 01:48
Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Политика
Поляки заставили жителя Львова съесть флаг украинских националистов
Народные новости вчера в 12:33
Происшествия
Подросток убил подругу и ее семью в Австрии
Российская газета 06:09
Политика
Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте
Выступление премьер-министра Дании Метте Фредериксен на открытии парламента вызвало приступ хохота в зале. Об этом сообщает Denmarks Radio.
РИА Новости 08:35
Космос
В ЮАР нашли следы древней космической катастрофы
TV BRICS 04 октября в 08:15
Хоккей
Скончался 29-летний хоккеист «Сибири» Мнацян
Москва 24 вчера в 20:59
Футбол
Ван Бастен назвал игроков «Манчестер Юнайтед» избалованными нытиками
Бывший нападающий сборной Голландии, трехкратный обладатель «Золотого мяча» Марко ван Бастен отреагировал на недовольство игроков «Манчестер Юнайтед» играть на искусственном поле.
Sport24.ru 06:06