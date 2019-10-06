Стартовые составы на игру 12-го тура РПЛ объявили ЦСКА и «Ростов».

ЦСКА и «Ростов» объявили стартовые составы на игру

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