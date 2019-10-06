Футбол
ЧемпионатЦСКА и «Ростов» определились с формой на матч РПЛ
В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Ростов» обе команды выступят в домашней экипировке. Хозяева сыграют в красных футболках, а игроки ростовского клуба выйдут на поле в жёлтой экипировке. Фото можно посмотреть на странице «Ростова» в «Твиттере».
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