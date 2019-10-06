Футбол
ЧемпионатЦСКА — Ростов 1:3
|11′
Хорен Байрамян
|12′
Данил Глебов
Марио Фернандес
|30′
|44′
Хорен Байрамян
Седрик Гогуа
Лукас Сантос
|46′
|58′
Данил Глебов
Бактиер Зайнутдинов
|61′
Эльдор Шомуродов
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
|67′
|77′
Хорен Байрамян
Арсений Логашов
|85′
Алексей Ионов
Александр Саплинов
|86′
Александр Саплинов
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
|89′
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
35
Акинфеев
31
Шарлия
78
Дивеев
11
Сантос
2
Фернандес
8
Влашич
25
Бистрович
98
Обляков
20
Кучаев
9
Чалов
29
Бийол
1
Бабурин
34
Козлов
78
Чистяков
5
Хаджикадунич
28
Чернов
26
Саплинов
18
Зайнутдинов
17
Норманн
8
Попов
25
Логашов
14
Шомуродов
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян открыл счёт в выездном матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. 27-летний футболист отличился на 11-й минуте после подачи с углового в исполнении хавбека Матиаса Норманна.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 11:20, Ашберн
Политика
Путин заявил, что ему неинтересно положение Зеленского
Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом в рамках Российской энергетической недели, заявил, что ему неинтересно положение, в котором оказался украинский лидер Владимир Зеленский.
РИА Новости 09:06
Культура
Конкурсант из Донецкой области стал победителем шоу «Голос. 60+»
После объявления итогов шоу победитель вновь выступил перед зрителями, а также наставники и участники показали совместный номер.
RT на русском 04 октября в 18:05
Наука
Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса
Ученые составили список из 20 стран, которые могли бы стать надежным убежищем в случае апокалипсиса.
РИА Новости 01:48
Политика
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин скончался в возрасте 61 года после продолжительной болезни, сообщил глава комитета верхней палаты парламента по регламенту Вячеслав Тимченко в воскресенье, 6 октября.
Известия 10:30
Происшествия
Журналисты «Известий» попали под обстрел в ДНР
Журналисты мультимедийного информационного центра "Известия" попали под обстрел в районе поселка Коминтерново в Донецкой народной республике (ДНР).
ТАСС 11:13
Происшествия
Американскую студентку изнасиловали в Петербурге
Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
Известия 04:29
Футбол
«Челси» в гостях разгромил «Саутгемптон»
В следующем туре Челси на своем поле сыграет против Ньюкасла, а Саутгемптон в гостях встретится с Вулверхэмптоном.
Советский спорт 10:51
Происшествия
Подросток убил подругу и ее семью в Австрии
На популярном австрийском горнолыжном курорте Китцбюэль (федеральная земля Тироль) подросток из ревности убил свою подругу и четырех членов ее семьи.
Российская газета 06:09
Футбол
Соболев вызван в сборную России
Российская газета 09:34
Экономика
В Китае выращивают свиней размером с белых медведей
Газета.Ru 02:25
Политика
Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев
Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga вчера в 02:28
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Культура
Ушла из жизни 33-летняя актриса Марина Куклина
Украинская актриса Марина Куклина, сыгравшая в десятках ролей в сериалах и кино, скончалась на 34-м году жизни.
REGNUM 10:42
Происшествия
Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги
Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.
РИА Новости 06:36
Политика
Путин насладился осенней тайгой перед днем рождения
Газета.Ru 11:13
Происшествия
Двое рабочих погибли на сахарном заводе на Кубани
Сегодня днем на сахарном заводе в городе Кореновске Краснодарского края рабочие отравились неизвестным веществом.
Российская газета 09:59
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту
Сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс».
Ведомости 03:53
Политика
МИД КНДР заявил о провале переговоров с США
Переговоры Северной Кореи и США, проходившие в Стокгольме, окончились провалом, северокорейская делегация покинула встречу, не дожидаясь ее официального окончания, сообщило Yonhap News Agency.
Коммерсантъ вчера в 14:47
Авто
Iveco выпустила брутальный грузовик Daily 4х4 для апокалипсиса
Новый экстремальный внедорожник от Iveco выглядит крайне брутально.
Тарантас Ньюс 09:24
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Политика
ABC: второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским
Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
ТАСС 09:41
Музыка
На «Евровидении» впервые за 15 лет исполнят песню на русском языке
Песню на русском языке исполнят в 2020 году на международном конкурсе «Евровидение». Это случится впервые за 15 лет.
ТК Звезда 04 октября в 19:44
Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Кино
Бондарчук пришел на презентацию «Вторжения» с внучками
Режиссер Федор Бондарчук пришел на презентацию своего нового фильма «Вторжение» вместе с внучками.
ФАН 03:40
Фигурное катание
Трусова прокомментировала выступление с четырьмя четверными прыжками
Рязанка Александра Трусова прокомментировала свое выступление на турнире Japan Open.
Московский Комсомолец 08:36
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет на PC 5 ноября
Red Dead Redemption 2 вышла на PlayStation 4 и Xbox One в октябре 2018 года.
Cyber.sports.ru 04 октября в 10:41
Политика
Украинцы проявили массовый интерес к капитуляции
После воскресной акции «Нет капитуляции!» на площади Независимости в Киеве, участники которой призвали украинские власти отказаться от реализации «формулы Штайнмайера», украинцы массово заинтересовались тем, что такое капитуляция.
Взгляд.ру 11:10
Шоу-бизнес
Друг Заворотнюк ответил на слухи о смерти актрисы
Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, пожелавший сохранить анонимность, опроверг сообщения о смерти актрисы.
РИА Новости 10:37