Футбол

ЧемпионатЧемпионатЦСКА — Ростов 1:3

ЦСКА — Ростов
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
11′
Хорен Байрамян
12′
Данил Глебов
Марио Фернандес
30′
44′
Хорен Байрамян
Седрик Гогуа
Лукас Сантос
46′
58′
Данил Глебов
Бактиер Зайнутдинов
61′
Эльдор Шомуродов
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
67′
77′
Хорен Байрамян
Арсений Логашов
85′
Алексей Ионов
Александр Саплинов
86′
Александр Саплинов
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
89′
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян открыл счёт в выездном матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. 27-летний футболист отличился на 11-й минуте после подачи с углового в исполнении хавбека Матиаса Норманна.
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