РПЛ
Матч ТВЦСКА и «Уфа» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Уфы» на матч 13-го тура чемпионата России.
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Футбол
«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге
Вести.Ru 06:31
Теннис
Скончался бывший советский и российский теннисист Александр Волков
За свою карьеру Александр Волков выиграл три турнира в одиночном разряде.
Эхо Москвы вчера в 08:32
Гаджеты
HTC выпускает новый блокчейн-телефон Exodus 1s
Компания HTC выпускает новый блокчейн-телефон Exodus 1s, работающий как аппаратный регистр.
Актуальные Новости 04:48
Политика
Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку
Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года.
ТАСС 05:42
Общество
Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:27
Фигурное катание
Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе
Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
РИА Новости 01:51
Происшествия
Один из пропавших без вести при прорыве дамбы найден живым
Один из шестерых пропавших без вести при прорыве дамбы в Красноярском крае найден живым, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:03
Шоу-бизнес
Лобода выложила фото с солистом Rammstein
С вокалистом Rammstein и друзьями певица отметила свой день рождения - 18 октября Лободе исполнилось 37 лет.
Московский Комсомолец 18 октября в 04:26
Политика
Великобритания запустила особый план по жесткому Brexit
Гоув добавил, что у Великобритании есть все средства и возможности, чтобы успеть осуществить Brexit в октябре, соответствующие сроки закреплены в соглашении с Брюсселем.
Lenta.ru 06:14
Политика
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
Сенатора Алексея Пушкова не удивили слова экс-депутата Рады Надежды Савченко о бывшем главе государства Петре Порошенко.
РИА Новости вчера в 07:19
Единоборства
Массовая драка произошла в Сочи на турнире ММА
Вчера в Сочи главным поединком вечера в рамках турнира по ММА Fight Nights Global 95 стал бой между россиянином Али Багаутиновым и представителем Казахстана Жалгасом Жумагуловым.
Невские Новости 06:37
Общество
Медведев поздравил работников дорожного хозяйства с праздником
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, отметив важность дальнейшего развития и повышения эффективности отрасли, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
РИА Новости 03:40
Хоккей
Ковальчук забил 3-й гол в сезоне
Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук реализовал большинство в матче чемпионата НХЛ с «Калгари» (4:1). Россиянин забросил третью шайбу в сезоне, прервав 3-матчевую серию без набранных очков.
Sports.ru 00:55
Футбол
Карпин: сказал в перерыве, чтобы ещё три пропустили
Metaratings вчера в 14:59
Политика
Новак назвал основу для партнёрства по газу с Украиной в 2020 году
Новак считает, только такое предложение со стороны России может служить основой для дальнейшего сотрудничества с нового года.
Южный Федеральный 05:15
Гаджеты
Молодёжный смартфон Honor показал на тестах высокую производительность
Профиль 18 октября в 04:16
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка
У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Комсомольская правда вчера в 06:34
Происшествия
В КБР полицейский убил своего коллегу в драке
В Нальчике полицейский убил своего коллегу из другого региона во время драки.
Российская газета вчера в 09:39
Футбол
Наследный принц Саудовской Аравии предпримет новую попытку приобрести «Манчестер Юнайтед»
По информации Mirror, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд не оставляет попыток приобрести «Манчестер Юнайтед».
Sport24.ru 06:29
Здоровье
Медики рассказали, почему стоит полюбить пешие прогулки
Британские медики назвали причины, почему стоит чаще прогуливаться на свежем воздухе.
Вечерний курьер вчера в 10:55
Технологии
Пользователей ОС Windows 7 снова просят обновиться до Windows 10
Ранее «АСТЕРА» писала, что первый год за поддержку Windows 7 компаниям потребуется заплатить 25 долларов за один компьютер.
Astera вчера в 10:53
Шоу-бизнес
Через два дня после родов Анастасия Решетова надела корсет
Вечером 18 октября Решетова опубликовала инстаграм-историю, в которой сообщила, что «корсет надела, вес еще не проверяла».
Woman.ru вчера в 05:04
Общество
Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»
Испанские диетологи в разговоре с La Vanguardia назвали заблуждением утверждение, что "есть можно все, но в меру", и перечислили ряд продуктов, которые стоит исключить из рациона.
РИА Новости 04:32
Футбол
Валуев ответил болельщику сборной Украины, оскорбившему футболистов РФ
Телеканал 360° 18 октября в 14:33
Политика
Лавров рассказал о планах Киссинджера вновь посетить Россию
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер планирует посетить Россию в 2020 году.
Известия 06:23
Наука
Физики впервые «засняли» распад квантовых узлов
Физики из США и Финляндии впервые проследили за распадом квантовых узлов, «завязанных» в бозе-конденсате атомов рубидия-87.
N+1 18 октября в 06:51
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ вчера в 21:35