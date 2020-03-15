Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" в матче 22-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 0:0. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Общество Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 368 человек Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил, что за последние сутки от коронавируса в Италии умерли 368 человек, передает РИА "Новости".

Общество Король Испании отказался от наследства отца и лишил его финансирования Король Испании Фелипе VI принял решение лишить своего отца, бывшего главу государства Хуана Карлоса, средств из бюджета королевского дома, а также отказался от наследства.

Единоборства Никита Крылов убедительно победил Джонни Уокера На бразильском турнире с пустыми трибунами UFC Fight Night 170 Никита Крылов одержал яркую победу над бразильцем Джонни Уокером.

Происшествия В Москве обстреляли девушек-промоутеров На юго-востоке Москвы неизвестный обстрелял девушек-промоутеров у местного ТЦ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей столичного ГУ МВД, инцидент произошел рядом с домом № 57/2 на Краснодарской улице.

Общество В Чехии ввели общенациональный карантин Правительство Чехии ввело общенациональный карантин в рамках борьбы с коронавирусом, сообщил на пресс-конференции после семичасового заседания кабинета премьер Андрей Бабиш.

Футбол «Ливерпуль» летом планирует продать четырех игроков Все четыре футболиста не являются игроками стартового состава в сумме они провели в нынешнем сезоне 46 матчей.

Общество Патологоанатом объяснил внезапную смерть Децла и Доренко За смертью рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), журналиста Сергея Доренко и священника Всеволода Чаплина стоят болезни, которые протекали скрытно.

Политика Большинство россиян допустили голосование за Путина в 2024 году Новый срок Владимира Путина Если Конституционный суд даст возможность Владимиру Путину принимать участие в выборах президента в 2024 году и глава государства примет решение выдвигаться, то готовность проголосовать за него допускают 57% россиян.