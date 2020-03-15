Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЦСКА — Уфа 0:0

Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" в матче 22-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 0:0. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ЦСКА не может победить в РПЛ пять матчей подряд

Metaratings12:35

«Этот вирус во мне, я его переносчик». Как ЦСКА и «Уфа» сыграли в московском карантине

Спорт-Экспресс16:25

ЦСКА не сумел обыграть «Уфу»

Bookmaker-ratings.ru11:24

Аршавин про оборону «Уфы»: «Уфимская стена. Или как – капкан, самарская защепка?»

Sports.ru14:56

Ни голов, ни счастья: ЦСКА и Уфа сыграли в нулевой футбол под пеленой снега

КП - Самара11:20

Сегодня пройдут три матча 22 тура чемпионата России по футболу

Эхо Москвывчера в 02:00

ЦСКА на своем поле сыграл вничью с «Уфой»

Матч ТВ11:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 21:45, Ашберн
Шоу-бизнес

Фадеев назвал Наргиз лицемерным человеком

Известия 13:52
Музыка

Клип Little Big для Евровидения набрал 5 млн просмотров на YouTube

Клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты представят Россию на конкурсе «Евровидение» в 2020 году, набрал более 5 млн просмотров на YouTube.
RT на русском 13 марта в 12:37
Происшествия

Семь человек погибли при пожаре в селе в Иркутской области

"На пожаре, произошедшем сегодня утром в поселке Усть-Уда Иркутской области, погибли семь человек, включая четверых детей", - сказали в ведомстве.
ТАСС 21:07
Экономика

ФРС США понизила ставку почти до нуля на фоне коронавируса

Федеральная резервная служба США (ФРС) понизила порог базовой процентной ставки почти до нуля.
Газета.Ru 17:33
Происшествия

В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.
Российская газета 10:45
Общество

Торговые сети в России начали запасаться продуктами

РИА Новости 18:48
Общество

Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 368 человек

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил, что за последние сутки от коронавируса в Италии умерли 368 человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:30
Культура

Казарновская оценила вокальные данные звезд российского шоу-бизнеса

ФАН 05:26
Общество

Король Испании отказался от наследства отца и лишил его финансирования

Король Испании Фелипе VI принял решение лишить своего отца, бывшего главу государства Хуана Карлоса, средств из бюджета королевского дома, а также отказался от наследства.
РИА Новости 17:30
Общество

«Вечерний Ургант» отказался от зрителей из-за коронавируса

Команда шоу «Вечерний Ургант» приняла решение снимать следующие выпуски шоу без зрителей в студии в связи с распространением коронавируса.
Lenta.ru 16:52
Единоборства

Никита Крылов убедительно победил Джонни Уокера

На бразильском турнире с пустыми трибунами UFC Fight Night 170 Никита Крылов одержал яркую победу над бразильцем Джонни Уокером.
Allboxing.ru вчера в 22:16
Наука

Опухоль мозга у собак стала меньше из-за вируса Зика

Основываясь на предыдущих успешных результатах при разрушении опухолей в мозгах мышей при помощи вируса Зика, учёные ввели вирусные клетки интартекально.
ToDay News Ufa вчера в 21:34
Общество

Полиция разогнала пикеты перед зданием ФСБ на Лубянке

Коммерсантъ вчера в 11:40
Общество

Почти 11 тысяч человек заразились коронавирусом за сутки в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 10 982 новых случаях заражения коронавирусом COVID-19 в мире за последние сутки, скончались 343 человека.
ФАН 19:17
Происшествия

В Москве обстреляли девушек-промоутеров

На юго-востоке Москвы неизвестный обстрелял девушек-промоутеров у местного ТЦ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей столичного ГУ МВД, инцидент произошел рядом с домом № 57/2 на Краснодарской улице.
Российская газета 14:39
Общество

В Чехии ввели общенациональный карантин

Правительство Чехии ввело общенациональный карантин в рамках борьбы с коронавирусом, сообщил на пресс-конференции после семичасового заседания кабинета премьер Андрей Бабиш.
РИА Новости 18:15
Футбол

Роналду превратит свои отели в бесплатные больницы

Португальский футболист Криштиану Роналду переоборудует собственные отели в больницы для борьбы с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:10
Культура

Кузбасские юмористы поборются за 5 млн рублей в «Comedy Баттл»

VSE42.RU 13 марта в 06:35
Происшествия

В Германии школьница зарезала брата и написала послание его кровью

В Германии 15-летняя школьница зарезала сводного трехлетнего брата и оставила послание на стенах из его крови для матери, сообщает The Sun.
Газета.Ru 08:56
Футбол

«Ливерпуль» летом планирует продать четырех игроков

Все четыре футболиста не являются игроками стартового состава в сумме они провели в нынешнем сезоне 46 матчей.
Советский спорт 02:00
Общество

Из-за коронавируса Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС

С 16 марта Россия ограничивает пассажирское авиасообщение со странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией.
ТюменьPRO вчера в 01:47
Политика

В Сербии объявлен режим ЧС из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации введен в Сербии из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил президент страны Александр Вучич.
Газета.Ru 15:32
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

ТАСС 19:12
Происшествия

Силовики зашли в МУП «Транспортная компания» в Южно-Сахалинске

Как стало известно ИА Sakh.com, в МУП "Транспортная компания" в Южно-Сахалинске (бывшее ПАТП-2) сегодня зашли силовики.
Сахалин.Инфо 21:32
Общество

Патологоанатом объяснил внезапную смерть Децла и Доренко

За смертью рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), журналиста Сергея Доренко и священника Всеволода Чаплина стоят болезни, которые протекали скрытно.
РИА Новости 18:07
Политика

Большинство россиян допустили голосование за Путина в 2024 году

Новый срок Владимира Путина Если Конституционный суд даст возможность Владимиру Путину принимать участие в выборах президента в 2024 году и глава государства примет решение выдвигаться, то готовность проголосовать за него допускают 57% россиян.
РБК 17:00
Наука

Ученые: время приема пищи влияет на процесс похудения

Mockva.ru 01:10
Политика

Посол США в РФ прокомментировал сообщения об «охоте на россиян»

Москва, 16 марта 2020, 04:29 — REGNUM В США не занимаются «охотой» на граждан России.
REGNUM 21:29
Происшествия

Разлив мазута из цистерны в Находке произошел в результате хлопка

Выброс мазута из топливного склада котельной в приморском городе Находка произошел в результате хлопка, сообщает в понедельник сектор по связям с общественностью теплоснабжающего предприятия Приморского каря КГУП "Примтеплоэнерго", которому принадлежит котельная.
ТАСС 21:16
Спорт

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? Список пополняется

Кто из спортсменов заболел коронавирусом: Список спортсменов, заболевших коронавирусом.
Спорт-Экспресс 13 марта в 04:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное