Коронавирус
Газета.RuЦСКА — Уфа 0:0
Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" в матче 22-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 0:0. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Клип Little Big для Евровидения набрал 5 млн просмотров на YouTube
Клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты представят Россию на конкурсе «Евровидение» в 2020 году, набрал более 5 млн просмотров на YouTube.
Происшествия
Семь человек погибли при пожаре в селе в Иркутской области
"На пожаре, произошедшем сегодня утром в поселке Усть-Уда Иркутской области, погибли семь человек, включая четверых детей", - сказали в ведомстве.
Экономика
ФРС США понизила ставку почти до нуля на фоне коронавируса
Федеральная резервная служба США (ФРС) понизила порог базовой процентной ставки почти до нуля.
Происшествия
В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому
В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.
Общество
Торговые сети в России начали запасаться продуктами
Общество
Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 368 человек
Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил, что за последние сутки от коронавируса в Италии умерли 368 человек, передает РИА "Новости".
Общество
Король Испании отказался от наследства отца и лишил его финансирования
Король Испании Фелипе VI принял решение лишить своего отца, бывшего главу государства Хуана Карлоса, средств из бюджета королевского дома, а также отказался от наследства.
Общество
«Вечерний Ургант» отказался от зрителей из-за коронавируса
Команда шоу «Вечерний Ургант» приняла решение снимать следующие выпуски шоу без зрителей в студии в связи с распространением коронавируса.
Единоборства
Никита Крылов убедительно победил Джонни Уокера
На бразильском турнире с пустыми трибунами UFC Fight Night 170 Никита Крылов одержал яркую победу над бразильцем Джонни Уокером.
Наука
Опухоль мозга у собак стала меньше из-за вируса Зика
Основываясь на предыдущих успешных результатах при разрушении опухолей в мозгах мышей при помощи вируса Зика, учёные ввели вирусные клетки интартекально.
Общество
Полиция разогнала пикеты перед зданием ФСБ на Лубянке
Общество
Почти 11 тысяч человек заразились коронавирусом за сутки в мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 10 982 новых случаях заражения коронавирусом COVID-19 в мире за последние сутки, скончались 343 человека.
Происшествия
В Москве обстреляли девушек-промоутеров
На юго-востоке Москвы неизвестный обстрелял девушек-промоутеров у местного ТЦ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей столичного ГУ МВД, инцидент произошел рядом с домом № 57/2 на Краснодарской улице.
Общество
В Чехии ввели общенациональный карантин
Правительство Чехии ввело общенациональный карантин в рамках борьбы с коронавирусом, сообщил на пресс-конференции после семичасового заседания кабинета премьер Андрей Бабиш.
Футбол
Роналду превратит свои отели в бесплатные больницы
Португальский футболист Криштиану Роналду переоборудует собственные отели в больницы для борьбы с распространением коронавируса.
Культура
Кузбасские юмористы поборются за 5 млн рублей в «Comedy Баттл»
Происшествия
В Германии школьница зарезала брата и написала послание его кровью
В Германии 15-летняя школьница зарезала сводного трехлетнего брата и оставила послание на стенах из его крови для матери, сообщает The Sun.
Футбол
«Ливерпуль» летом планирует продать четырех игроков
Все четыре футболиста не являются игроками стартового состава в сумме они провели в нынешнем сезоне 46 матчей.
Общество
Из-за коронавируса Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС
С 16 марта Россия ограничивает пассажирское авиасообщение со странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией.
Политика
В Сербии объявлен режим ЧС из-за коронавируса
Режим чрезвычайной ситуации введен в Сербии из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил президент страны Александр Вучич.
Происшествия
Силовики зашли в МУП «Транспортная компания» в Южно-Сахалинске
Как стало известно ИА Sakh.com, в МУП "Транспортная компания" в Южно-Сахалинске (бывшее ПАТП-2) сегодня зашли силовики.
Общество
Патологоанатом объяснил внезапную смерть Децла и Доренко
За смертью рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), журналиста Сергея Доренко и священника Всеволода Чаплина стоят болезни, которые протекали скрытно.
Политика
Большинство россиян допустили голосование за Путина в 2024 году
Новый срок Владимира Путина Если Конституционный суд даст возможность Владимиру Путину принимать участие в выборах президента в 2024 году и глава государства примет решение выдвигаться, то готовность проголосовать за него допускают 57% россиян.
Наука
Ученые: время приема пищи влияет на процесс похудения
Политика
Посол США в РФ прокомментировал сообщения об «охоте на россиян»
Москва, 16 марта 2020, 04:29 — REGNUM В США не занимаются «охотой» на граждан России.
Происшествия
Разлив мазута из цистерны в Находке произошел в результате хлопка
Выброс мазута из топливного склада котельной в приморском городе Находка произошел в результате хлопка, сообщает в понедельник сектор по связям с общественностью теплоснабжающего предприятия Приморского каря КГУП "Примтеплоэнерго", которому принадлежит котельная.
Спорт
Кто из спортсменов заболел коронавирусом? Список пополняется
Кто из спортсменов заболел коронавирусом: Список спортсменов, заболевших коронавирусом.