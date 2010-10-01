Футбол
Soccer.ruЦСКА интересуется 17-летним футболистом «Хельсингборга»
Сообщается, что ЦСКА заинтересован в трансфере полузащитника шведского "Хельсингборга" Армина Гиговича. Помимо ЦСКА интерес к 17-летнему игроку проявляет "Вулверхэмптон", а также один клуб из чемпионата Франции, который не называется.
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