Футбол

Sports.ruSports.ruЦСКА интересуется 17-летним хавбеком «Хельсингборга» Гиговичем

Полузащитник «Хельсингборга» Армин Гигович попал в сферу интересов нескольких европейских клубов. 17-летним хавбеком интересуются московский ЦСКА, «Вулверхэмптон» и клуб Лиги 1, утверждает FotbollDirekt.se. Гигович выступает за основную команду «Хельсингборга» с этого года.
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Источник: ЦСКА интересуется 17-летним полузащитником «Хельсингборга»

Спорт-Экспресс02:00

ЦСКА интересуется полузащитником «Хельсингборга» Гиговичем

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ЦСКА интересуется 17-летним хавбеком «Хельсингборга» Гиговичем

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RT на русскомвчера в 12:34

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Матч ТВвчера в 15:18

ЦСКА может приобрести 17-летнего полузащитника «Хельсингборга»

Советский спорт02:38
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