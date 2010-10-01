Футбол
Sports.ruЦСКА интересуется 17-летним хавбеком «Хельсингборга» Гиговичем
Полузащитник «Хельсингборга» Армин Гигович попал в сферу интересов нескольких европейских клубов. 17-летним хавбеком интересуются московский ЦСКА, «Вулверхэмптон» и клуб Лиги 1, утверждает FotbollDirekt.se. Гигович выступает за основную команду «Хельсингборга» с этого года.
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