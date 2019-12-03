Футбол
Газета.RuЦСКА положил глаз на форварда сборной Словакии
ЦСКА заинтересован в услугах нападающего "Жилины" и сборной Словакии Роберта Боженика. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник. Трансфер может состояться этой зимой: "армейцы" планируют вариант с арендой с правом выкупа.
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Как стало известно «Чемпионату» из словацких источников, ЦСКА интересуется нападающим «Жилины» и сборной Словакии Робертом Божеником. Переход может состояться этой зимой. «Армейцы» рассматривают вариант с арендой с правом выкупа.Чемпионат07:50
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Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.
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