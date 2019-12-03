Футбол

Газета.RuГазета.RuЦСКА положил глаз на форварда сборной Словакии

ЦСКА заинтересован в услугах нападающего "Жилины" и сборной Словакии Роберта Боженика. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник. Трансфер может состояться этой зимой: "армейцы" планируют вариант с арендой с правом выкупа.
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ЦСКА интересуется нападающим сборной Словакии

Как стало известно «Чемпионату» из словацких источников, ЦСКА интересуется нападающим «Жилины» и сборной Словакии Робертом Божеником. Переход может состояться этой зимой. «Армейцы» рассматривают вариант с арендой с правом выкупа.
Чемпионат07:50

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ЦСКА интересуется нападающим сборной Словакии

Чемпионат07:50

ЦСКА проявляет интерес к нападающему сборной Словакии

Sport24.ru08:15

ЦСКА хочет арендовать с опцией выкупа 20-летнего форварда сборной Словакии Боженика

Sports.ru07:58

ЦСКА может усилиться форвардом сборной Словакии

Матч ТВ08:36

ЦСКА может усилиться форвардом сборной Словакии

Sportbox.RU08:36

ЦСКА интересуется форвардом сборной Словакии Божеником

Советский спорт08:35

ЦСКА положил глаз на форварда сборной Словакии

Газета.Ru08:39
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Общество

ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости 04:28
Музыка

Apple запустила собственную музыкальную премию

ТАСС 04:51
Общество

Госдума приняла закон о введении электронных трудовых книжек

Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о введении электронных трудовых книжек.
РБК 07:34
Происшествия

В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского

19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Известия 06:44
Энергетика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Lenta.ru 08:03
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Происшествия

Обрушение моста в Оренбурге попало на видео

Опубликовано видео, запечатлевшее момент обрушения моста в Оренбурге. Мост обрушился 2 декабря во время ремонтных работ.
Известия 03:48
Происшествия

Украинцы пострадали при ДТП с автобусом под Воронежем

Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Богучарском районе Воронежской области, несколько человек пострадали.
Известия 05:49
Политика

Венгрия попросила Россию помочь бороться с националистами на Украине

Национальное собрание Венгрии обратилось к Госдуме с просьбой объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств на Украине, сообщил спикер нижней палаты парламента России Вячеслав Володин.
Lenta.ru 07:59
Происшествия

Уфимским экс-полицейским грозит реальный срок по делу об изнасиловании

Государственный обвинитель просит суд Уфы приговорить к реальным срокам лишения свободы трех экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги в отделе полиции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Башкирии.
РИА Новости 08:31
Происшествия

Петрозаводского «маньяка» приговорили к пожизненному лишению свободы

Верховный суд Карелии приговорил жителя Петрозаводска Антона Ипатова, обвиняемого в убийствах девушек, к пожизненному лишению свободы, сообщает прокуратура республики.
РИА Новости 05:44
Общество

Российские школьники стали хуже читать и считать

Школьники из России по итогам международного исследования качества образования PISA (Programme for International Student Assessment) показали спад читательской, математической и естественно-научной грамотности.
ТАСС 05:00
Политика

Сербия приостанавливает закупки оружия, заявил Вучич

Руководство Сербии решило приостановить дальнейшие закупки вооружений и заняться реформой армии, сообщил президент страны Александр Вучич в ходе визита белорусского лидера Александра Лукашенко.
РИА Новости 07:27
Спорт

Россия признала изменения в базе данных московской лаборатории

Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.
ProstoProSport вчера в 09:17
Кино

Marvel показала первый тизер-трейлер «Чёрной вдовы»

В сети появился первый тизер-трейлер фильма «Чёрная вдова». Ролик опубликовали на YouTube-канале компании Marvel Entertainment 3 декабря.
REGNUM 07:25
Политика

Премьер Греции заявил о «вмешательстве» России в ситуацию на Балканах

Греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что беспокоился и будет беспокоиться из-за якобы происходящего «вмешательства» России в дела западно-балканских стран, пишет Financial Times.
Взгляд.ру 07:41
Экономика

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Известия 05:04
Политика

Киев намерен привлечь НАТО к урегулированию в Донбассе для руксита

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о намерении Киева привлечь НАТО к урегулированию конфликта в Донбассе.
RT на русском 07:19
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

Следственный комитет завершил расследование дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
Известия 01:31
Экономика

В Севастополе приняли трехлетний бюджет города

Прогнозируемый общий объем доходов севастопольского бюджета в 2020 году составит 58,237 млрд рублей, из них 41,92 млрд составят безвозмездные поступления.
Севастополь.ру 04:53
Футбол

Каждый десятый россиянин ожидает победу сборной России на Евро-2020

Мнения о результатах выступления сборной России разнятся: каждый пятый респондент считает, что она дойдет до четвертьфинала (19%), 16% предполагают вылет после 1/8 финала, о возможности участия сборной в полуфинале говорят 14% опрошенных.
ТАСС Спорт 04:16
Культура

Юрий Бардаш рассказал «вДудь», почему распались «Грибы»

ИА InterMedia 07:47
Экономика

Сбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой

Сбербанк запустил рублевые депозиты с повышенной ставкой — "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
РИА Новости вчера в 12:40
Политика

Президент РФ одобрил закон о предустановке российского ПО на гаджеты

Правительство России позже определит перечень гаджетов, на которые в обязательном порядке продавцы будут обязаны устанавливать программы российского производства.
Государственные Вести 02:29
Футбол

Месси получил «Золотой мяч» в шестой раз

Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси в шестой раз стал обладателем премии «Золотой мяч».
News.ru вчера в 15:31
Политика

В Кремле ответили на сообщения о личном приказе Эрдогана сбить Су-24

РИА Новости 07:56
Политика

СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха

Служба безопасности Украины объявила в розыск экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Киеве считали свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году.
РИА Новости 06:41
Армия и оружие

Путин назвал долю оснащения ВМФ современным вооружением

RT на русском 08:31
Происшествия

Главаря тамбовской ОПГ Барсукова перевезли в кировскую колонию

Piter.tv 06:50
Космос

NASA нашло на Луне обломки индийского аппарата «Викрам»

Лунная орбитальная станция Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) нашла на поверхности спутника Земли обломки индийского аппарата «Викрам», разбившегося в сентябре 2019 года.
РБК 05:13
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