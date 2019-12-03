Футбол

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Форвард Жилины Роберт Боженик заинтересовал ЦСКА, сообщает Чемпионат.com. 20-летний словацкий нападающий играет за Жилину с 2017 года. В нынешнем сезоне на счету Боженика три гола и четыре результативные передачи в 16 матчах чемпионата Словакии.
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с чего всё началось

ЦСКА интересуется нападающим сборной Словакии

Как стало известно «Чемпионату» из словацких источников, ЦСКА интересуется нападающим «Жилины» и сборной Словакии Робертом Божеником. Переход может состояться этой зимой. «Армейцы» рассматривают вариант с арендой с правом выкупа.
Чемпионат07:50

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ЦСКА интересуется нападающим сборной Словакии

Чемпионат07:50

ЦСКА проявляет интерес к нападающему сборной Словакии

Sport24.ru08:15

ЦСКА хочет арендовать с опцией выкупа 20-летнего форварда сборной Словакии Боженика

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Агент Боженика подтвердил интерес со стороны российского клуба

Sportbox.RU11:49

ЦСКА интересуется форвардом сборной Словакии Божеником

Советский спорт08:35
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Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

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Черчесов: был бы рад встретиться со сборной Украины на Евро-2020

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Верховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом»

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Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
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Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона

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Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

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