Футбол
Советский спортЦСКА интересуется форвардом сборной Словакии Божеником
Форвард Жилины Роберт Боженик заинтересовал ЦСКА, сообщает Чемпионат.com. 20-летний словацкий нападающий играет за Жилину с 2017 года. В нынешнем сезоне на счету Боженика три гола и четыре результативные передачи в 16 матчах чемпионата Словакии.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату» из словацких источников, ЦСКА интересуется нападающим «Жилины» и сборной Словакии Робертом Божеником. Переход может состояться этой зимой. «Армейцы» рассматривают вариант с арендой с правом выкупа.Чемпионат07:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 16:24, Ашберн
Шоу-бизнес
Лещенко отреагировал на оговорку Бузовой с его фамилией
Экономика
Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
Политика
Неловкий момент со сломанным микрофоном Путина попал на видео
Во время речи на торжественном заседании по случаю 10-летия Российского международного олимпийского университета Владимиру Путину забыли включить микрофон.
Общество
Путин продлил «заморозку» роста довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года "заморозки" ежегодного увеличения на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Происшествия
Названа причина взрыва в жилом доме под Белгородом
Причиной взрыва многоэтажного дома в белгородском поселке Яковлево стала утечка газа из водогрейного котла в одной из квартир, пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах региона.
Кино
В прокат выходит военная драма «Ржев»
Фильм «Ржев» выходит на финишную прямую. Эта премьера – последняя перед выходом картины в широкий прокат.
Происшествия
Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы
Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Политика
Эксперты оценили возможности малых партий пройти в новую Госдуму
Существует риск снижения представительства проголосовавших (активных) избирателей на выборах Госдумы 2021 года по сравнению с предыдущими выборами, несмотря на рост популярности малых партий.
Политика
Трамп заявил Макрону о возможности поладить с Россией
Дональд Трамп считает, что США смогут поладить с Россией.
Шоу-бизнес
Мария Голубкина в кружевных чулках показала естественную красоту
Злопыхатели принялись судачить о лишних килограммах звезды, однако поклонники заступились за нее: так и должна выглядеть в 46 лет женщина, которая не пытается молодиться и не стесняется быть естественной.
Политика
Офис Зеленского утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса
На совещании в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции Донбасса.
Политика
В Конгрессе не представили оснований для импичмента Трампу — Белый дом
Стоит отметить, что ранее Трамп уже заявлял президент Украины Владимир Зеленский своим заявлением фактически закрыл дело об импичменте, сказав, что в телефонном разговоре с президентом США две темы: помощь Украине и расследование против сына Джо Байдена — связаны не были.
Политика
В Пентагоне заявили об утрате технического превосходства над Россией
Возрождение России и подъем Китая автор статьи называет угрозой западному миропорядку.
Происшествия
СК завершил расследование дела сестер Хачатурян
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца.
Культура
Премию за худшее описание секса впервые получили сразу два писателя
Премию за худшее описание секса в литературе Bad Sex Awards впервые получили сразу два писателя, пишет The Guardian.
Шоу-бизнес
Исполнилась мечта: Таисия Повалий впервые стала бабушкой
Летом этого года стало известно, что в их семье грядет пополнение. Сама Таисия не скрывала, что давно готова стать бабушкой.
Наука
Ученые СВФУ представили найденную в Якутии мумию щенка древней собаки
Ранее телеканал "Якутия 24" передавал, что ученые предполагают, что найденный щенок мог быть самой древней одомашненной собакой.
Политика
В Госдепе заявили о замедлении США строительства «Северного потока-2»
США используют дипломатические меры для остановки строительства трубопровода «Северный поток-2», благодаря чему удалось замедлить ход реализации проекта, заявил заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл во время слушаний в комитете по иностранным делам сената конгресса США.
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Джоли и Питта официально стала Джоном
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта — 13-летняя Шайло — официально стала Джоном.
Политика
ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»
Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
Шоу-бизнес
Актер Певцов обвинил Познера в желании уничтожить Россию
Актер Дмитрий Певцов назвал журналиста Владимира Познера врагом России, который хочет, чтобы страна вымерла.
Политика
Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Кино
Создатели «Аватара 2» поделились фото со съемок
Съемочная картина этого года фантастического фильма "Аватар 2" полностью завершена, такое сообщение было размещено на официальном канале проекта в соцсети Twitter.
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
Футбол
Черчесов: был бы рад встретиться со сборной Украины на Евро-2020
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что он с удовольствием сыграл бы против национальной команды Украины на чемпионате Европы 2020 года.
Общество
Верховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом»
Судебная коллегия Верховного суда (ВС) отменила решение суда по интеллектуальным правам, постановившего направить на новое рассмотрение иск «Росгосстраха» к «Капитал лайф страхование жизни» (бывшая «РГС жизнь») на 151 млрд руб. за использование товарных знаков.
Происшествия
В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына
Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".