Футбол
Советский спортЦСКА интересуется форвардом сборной Словакии Божеником
Форвард Жилины Роберт Боженик заинтересовал ЦСКА, сообщает Чемпионат.com. 20-летний словацкий нападающий играет за Жилину с 2017 года. В нынешнем сезоне на счету Боженика три гола и четыре результативные передачи в 16 матчах чемпионата Словакии.
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату» из словацких источников, ЦСКА интересуется нападающим «Жилины» и сборной Словакии Робертом Божеником. Переход может состояться этой зимой. «Армейцы» рассматривают вариант с арендой с правом выкупа.Чемпионатвчера в 07:50
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ЦСКА хочет арендовать с опцией выкупа 20-летнего форварда сборной Словакии Боженика
Sports.ruвчера в 07:58
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 03:08, Ашберн
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