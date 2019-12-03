Как стало известно «Чемпионату» из словацких источников, ЦСКА интересуется нападающим «Жилины» и сборной Словакии Робертом Божеником. Переход может состояться этой зимой. «Армейцы» рассматривают вариант с арендой с правом выкупа.

с чего всё началось

Форвард Жилины Роберт Боженик заинтересовал ЦСКА, сообщает Чемпионат.com. 20-летний словацкий нападающий играет за Жилину с 2017 года. В нынешнем сезоне на счету Боженика три гола и четыре результативные передачи в 16 матчах чемпионата Словакии.

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