Как стало известно «Чемпионату», в летнее трансферное окно московский ЦСКА предпринимал попытку приобрести атакующего полузащитника нижнекамского «Нефтехимика» Дениса Макарова и планирует вернуться к этому вопросу зимой. Также интерес к футболисту проявляет «Урал».

с чего всё началось

В текущем сезоне Олимп-ФНЛ Макаров забил 8 голов. Он делит лидерство в гонке бомбардиров турнира с нападающим «Торпедо» Иваном Сергеевым. Ранее агент Макарова сообщал, что у игрока были предложения от «Урала» и российского топ-клуба.

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