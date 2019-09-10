Футбол

Sports.ruSports.ruЦСКА интересуется лучшим бомбардиром ФНЛ Макаровым

В текущем сезоне Олимп-ФНЛ Макаров забил 8 голов. Он делит лидерство в гонке бомбардиров турнира с нападающим «Торпедо» Иваном Сергеевым. Ранее агент Макарова сообщал, что у игрока были предложения от «Урала» и российского топ-клуба.
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с чего всё началось

ЦСКА интересуется лучшим бомбардиром «Нефтехимика»

Как стало известно «Чемпионату», в летнее трансферное окно московский ЦСКА предпринимал попытку приобрести атакующего полузащитника нижнекамского «Нефтехимика» Дениса Макарова и планирует вернуться к этому вопросу зимой. Также интерес к футболисту проявляет «Урал».
Чемпионат05:30

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Лучший игрок августа в ФНЛ Денис Макаров может пополнить состав ЦСКА

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ЦСКА зимой попробует подписать лучшего бомбардира «Нефтехимика» Макарова

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Советский спорт06:15

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ЦСКА интересуется лучшим бомбардиром ФНЛ Макаровым

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СМИ: ЦСКА интересуется лучшим бомбардиром клуба ФНЛ «Нефтехимик»

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