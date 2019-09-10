Как стало известно «Чемпионату», в летнее трансферное окно московский ЦСКА предпринимал попытку приобрести атакующего полузащитника нижнекамского «Нефтехимика» Дениса Макарова и планирует вернуться к этому вопросу зимой. Также интерес к футболисту проявляет «Урал».

с чего всё началось

В текущем сезоне Олимп-ФНЛ Макаров забил 8 голов. Он делит лидерство в гонке бомбардиров турнира с нападающим «Торпедо» Иваном Сергеевым. Ранее агент Макарова сообщал, что у игрока были предложения от «Урала» и российского топ-клуба.

Политика Трамп уволил Болтона с поста советника по нацбезопасности Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил Джона Болтона с поста советника по нацбезопасности, так как не соглашался со многими его рекомендациями.

Политика Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.

Экономика В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.

Гаджеты Подтверждено, что в Xbox Scarlett будет трассировка лучей Как известно, формальный анонс консоли Xbox Scarlett состоялся в июне, но тогда рассказали не особо много.

Политика США ввели санкции против двух сотрудников СК России США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.

Кино Новый Джокер не встретится с Бэтменом Паттинсона Режиссер фильма "Джокер" Тодд Филиппс опроверг слухи о возможном появлении злодея в исполнении Хоакина Феникса в новых фильмах про Бэтмена.

Общество Джек Ма ушел с поста главы Alibaba Сооснователь китайской компании Alibaba Джек Ма ушел с поста председателя совета директоров в день своего 55-летия, передает Bloomberg.

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL "Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.

Происшествия Суд заочно арестовал братьев Ананьевых Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.

Финансы Чистый российский госдолг стал отрицательным Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.

Гаджеты Россия лидирует по количеству зараженных Android-смартфонов Международная антивирусная компания ESET провела исследование, по результатам которого выяснила, какие страны мира оказались в лидерах по числу зараженных устройств.

Экономика Saudi Aramco сохранит интерес к СПГ-проектам в России Саудовская нефтяная корпорация Saudi Aramco интересуется проектами по сжижению природного газа (СПГ) в разных частях света, в том числе и в России.

Политика Рада приняла закон об импичменте президента Украины Верховная рада приняла закон, устанавливающий процедуру импичмента президента Украины.

Здоровье В России подорожали жизненно необходимые препараты Лекарства из перечня жизненно важных препаратов, цены на которые на контроле у правительства России, подорожали за 8 месяцев почти на 4%. Традиционно больше всего прибавляют в цене самые дешевые препараты - в сегменте до 50 рублей.

Экономика Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января.

Политика CNN: Трамп настороженно относится к информации от шпионов Президент США Дональд Трамп в частном порядке выражал опасения по поводу того, что использование американской разведкой шпионов, действующих на чужой территории, может подорвать его личные отношения с лидерами этих государств, а также отзывался о таких людях как о предателях своей страны.

Футбол Футболисты «Рубина» поздравили Шаронова с днем рождения Игроки поздравили с днем рождения главного тренера казанцев Романа Шаронова, которому 8 сентября исполнилось 43 года.

Политика Нетаньяху пообещал аннексировать Западный берег реки Иордан Израиль аннексирует поселения на Западном берегу реки Иордан в случае, если «Ликуд», правящая партия страны, одержит победу на парламентских выборах.

Происшествия В МЧС уточнили площадь пожара в промзоне в Нижегородской области Ранее в ГУ МЧС по Нижегородской области заявляли, что площадь пожара на складе горюче-смазочных материалов в промзоне Нижегородской области составляет 10 тыс. кв. м. Информации о пострадавших нет.

Происшествия Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице Заслуженный деятель науки Удмуртии Альберт Разин, совершивший попытку самосожжения во время пикета у здания Госсовета Удмуртии, скончался в больнице.

Общество Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).