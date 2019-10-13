Футбол
Спорт БИЗНЕС OnlineЦСКА интересуется полузащитником «Бешикташа» Ляичем
ЦСКА рассматривает может приобрести сербского полузащитника «Бешикташа» Адема Ляича. Клуб может сделать предложение о трансфере уже в зимнее трансферное окно, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Fanatik. Ляич перешёл в «Бешикташ» из «Торино» в 2018 году.
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 13:13, Вашингтон
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Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
Футбол
Неймар получил травму в товарищеском матче против Нигерии
Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар получил травму в товарищеском матче против Нигерии. Форвард был заменен на 12-й минуте встречи.
Спорт-Экспресс 08:52
Футбол
Оздоев удвоил преимущество сборной России в матче с Кипром
Сборная России забила второй мяч в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Кипра.
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Американский эсминец Porter прибыл в Одессу
Американский эсминец Porter, входящий в эскадру НАТО, пришвартовался в Одессе.
Вести.Ru 10:32
Политика
Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет никаких проблем с Москвой по ситуации в Сирии.
RT на русском 12:49
Политика
Путин уверен, что ситуация в Ливии дестабилизирует Ближний Восток
Российский президент Владимир Путин заявил, что после военных операций 2011 года в Ливии сбылись предупреждения свергнутого и убитого экс-лидера страны Муаммара Каддафи.
Политика Сегодня 12:56
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
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Стивен Сигал показал Емельяненко, как победить
Известный киноактер и мастер единоборств Стивен Сигал показал бойцу ММА Александру Емельяненко несколько приемов в рамках Международного фестиваля айкидо.
Тульская пресса 11 октября в 11:40
Футбол
Озбилиз: последний раз получал удовольствие от футбола в «Спартаке»
Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз, ныне выступающий за «Пюник», признался, что наслаждался футболом в московской команде.
Чемпионат 08:05
Армия и оружие
Назван виновник утечки данных о российском супероружии
В западных СМИ заявляют о том, что Генри Фрезе, работник американской разведслужбы, виновен в утечке данных о тестировании китайского и российского «супероружия».
Discover24 02:42
Политика
Первый президент Украины сообщил об отношении Путина к Зеленскому
Президент России Владимир Путин относится к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому лучше, чем к его предшественнику Петру Порошенко.
РБК 00:47
Происшествия
В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала
В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
REGNUM вчера в 00:10
Политика
В Крыму оценили возможность передачи Украине задержанных кораблей
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2108 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу.
РИА Новости 10:04
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM 08:44
Авто
Составили топ-7 самых надёжных подержанных кроссоверов из Японии
Портал «Njcar.ru» привёл рейтинг японских кроссоверов со вторичного рынка стоимостью до 700 тыс. рублей.
Тарантас Ньюс вчера в 03:43
Происшествия
В Екатеринбурге мигранты пытались избить чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге четверо мигрантов пытались избить многократного чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина.
Znak.com вчера в 09:36
Армия и оружие
Курды заявили о гибели 75 турецких солдат в Сирии
Арабо-курдские "Сирийские демократические силы" (SDF) нанесли удар по турецкой армии в Рас эль-Айне, в результате которого 75 турецких солдат погибли, семь танков были уничтожены, сообщило курдское агентство Firat.
РИА Новости вчера в 22:51
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Теннис
Даниил Медведев обыграл Зверева и выиграл «Мастерс» в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым в финальном матче категории «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.
Известия 07:11
Религия
Покров Пресвятой Богородицы отметят в районном храме
Покров Пресвятой Богородицы отметят в Храме святого царя страстотерпца Николая II в Аннино 13 и 14 октября.
Чертаново Южное 11 октября в 01:30
Происшествия
В МВД опровергли информацию о нападении на полицейских в Зеленограде
В МВД опровергли информацию о нападении на сотрудников ГИБДД в Зеленограде.
RT на русском 12:13
Происшествия
В Москве прошла серия пикетов в поддержку осужденного активиста Котова
В Москве возле памятника маршалу Жукову прошла серия одиночных пикетов в поддержку Константина Котова, осужденного на четыре года за неоднократные нарушения на митингах (так называемая дадинская статья — по имени Ильдара Дадина, первого осужденного по ней).
РБК 11:30
Происшествия
Пропавшую в Балашихе девятилетнюю девочку нашли
РИА Новости 13:02
Культура
Познер не считает Соловьева своим коллегой
Журналист Владимир Познер не считает телеведущего Владимира Соловьева своим коллегой по профессии.
Народные новости 10 октября в 23:27
Политика
Посла Турции вызвали в МИД Украины из-за визита Поклонской и Бальбека
МИД Украины вызвал к себе посла Турции в Киеве из-за визита в Анкару депутатов Госдумы Натальи Поклонской и Руслана Бальбека.
Газета.Ru 11:18
Армия и оружие
Путин потребовал освободить Сирию от иностранного военного присутствия
Президент России Владимир Путин прокомментировал проблему оккупации ряда регионов Сирии иностранными государствами.
Журналистская правда вчера в 06:07
Политика
Представители украинской диаспоры из восьми стран приезжают в Крым
«В воскресенье в Крым прибывают представители украинской диаспоры из различных стран мира», — цитирует РИА Новости главу украинской общины региона Анастасию Гридчину.
RT на русском вчера в 17:37
Политика
National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике
Другой "случайной помощью" Москве названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.
РИА Новости вчера в 20:29
Общество
В США найдена рыба, способная жить даже без воды
На территории американского штата Джорджия обнаружена нетипичная для данного региона рыба - северный змееголов.
В городе R вчера в 02:49
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