Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руЦСКА интересуется полузащитником «Бешикташа» Ляичем

ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Бешикташа» Адему Ляичу. Об этом сообщает турецкая пресса. По данным СМИ, московский клуб рассматривает вариант с подписанием 28-летнего экс-игрока «Интера» и «Ромы» в зимнее трансферное окно.
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Источник: зимой ЦСКА может приобрести Ляича

Спорт-Экспресс08:21

Льяич зимой может перейти из «Бешикташа» в ЦСКА

Бомбардир.ру08:15

Полузащитник «Нефтехимика» Макаров может продолжить карьеру в «Уфе»

Спорт БИЗНЕС Online02:13

Источник: ЦСКА сделает официальное предложение «Бешикташу» по Ляйичу

Sportbox.RU07:59

ЦСКА интересуется полузащитником «Бешикташа» Ляичем

Евро-футбол.ру07:46

ЦСКА интересуется хавбеком «Бешикташа» Ляичем

Sport24.ru07:30

ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Бешикташа» Ляичу

Чемпионат08:01
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Происшествия

В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой

RT на русском 05:38
Происшествия

В Томской области задержали подозреваемого в серии нападений на женщин

Оперативники Томской области задержали мужчину, подозреваемого в нападениях на женщин в городе Стрежевом, которые он совершал в течение 13 лет, сообщает Следственное управление СКР по региону в воскресенье.
Интерфакс 07:42
Армия и оружие

Путин рассказал о превосходстве российского гиперзвукового оружия

Газета.Ru 07:03
Транспорт

Перебои в работе интернета парализовали работу аэропорта Кольцово

В аэропорту Кольцово в 13:40 возникли перебои в « работе сети интернет, что негативно сказывалось на функционировании ряда сервисов аэропорта », сообщили ЕТВ в пресс-службе воздушной гавани.
Екатеринбург-ТВ 06:59
Политика

Поклонская и Бальбек ответили на угрозы Киева из-за их визита в Турцию

Депутаты Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская и Руслан Бальбек прокомментировали угрозы украинской прокуратуры дать оценку их визиту в Турцию, назвав это заявление абсурдом и бумаготворчеством.
РИА Новости 08:33
Политика

Песков объяснил, почему Путин предпочитает отдыхать в России

По словам представителя Кремля, задачей президента является на своём примере популяризировать те места, «о существовании которых большинство граждан, может, и не знают».
RT на русском 07:49
Авто

В России изменился расчет транспортного налога

В России увеличится сумма транспортного налога для грузовых транспортных средств массой более 12 тысяч килограммов.
ToDay News Ufa вчера в 16:48
Армия и оружие

Курды заявили о гибели 75 турецких солдат в Сирии

Арабо-курдские "Сирийские демократические силы" (SDF) нанесли удар по турецкой армии в Рас эль-Айне, в результате которого 75 турецких солдат погибли, семь танков были уничтожены, сообщило курдское агентство Firat.
РИА Новости вчера в 22:51
Политика

Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН

Задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации, считают в МИД России.
РИА Новости 03:47
Армия и оружие

Подсчитано время уничтожения городов искусственным интеллектом

Оружие с искусственным интеллектом сможет уничтожить города мира за считанные секунды.
Lenta.ru вчера в 23:03
Политика

Представители украинской диаспоры из восьми стран приезжают в Крым

«В воскресенье в Крым прибывают представители украинской диаспоры из различных стран мира», — цитирует РИА Новости главу украинской общины региона Анастасию Гридчину.
RT на русском вчера в 17:37
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Евразия Daily 11 октября в 08:22
Политика

Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возвращение смертной казни

В Кремле не обсуждают возможность возвращения смертной казни.
Профиль вчера в 09:40
Происшествия

В Японии число погибших от тайфуна возросло до 3 человек

В Японии в результате тайфуна "Хагибис" погибли как минимум три человека. Это жители префектур Тиба, Гумма и Канагава.
Российская газета вчера в 17:23
Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже увеличилось до 21

Число жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21: после продолжительного лечения умерла Ольга Грищенко - одна из педагогов, которая была ранена во время перестрелки.
ТК Звезда 11 октября в 20:22
Политика

Путин заступился за Зеленского по разводу сил в Донбассе

По словам Путина, президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за позиции националистических формирований.
Русская Планета 11 октября в 06:49
Шоу-бизнес

Дмитрий Песков осыпал Татьяну Навку комплиментами во время интервью

Дни24 04:30
Шоу-бизнес

Суд поставил точку в деле о разделе имущества Юлии Началовой

Певица скончалась в Москве 16 марта 2019 года в 38 лет. Долгая судебная тяжба о разделе наследства Юлии Началовой, наконец, завершилась.
Радио Комсомольская правда 06:03
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В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России

Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны.
Известия 11 октября в 21:05
Общество

В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины

В Екатеринбурге начался опрос о месте строительства храма Святой Екатерины, который в мае вызвал волну протеста в городе.
Коммерсантъ 03:56
Происшествия

ТАСС: в ряде регионов России начались сокращения сотрудников ГИБДД

Штатную численность сотрудников Госавтоинспекции начали сокращать в ряде регионов России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ вчера в 19:12
Музыка

Комментарий Эвермана под клипом Айлиш собрал миллион лайков

Эверман прокомментировал клип так: «I’m the bald guy» («Я лысый парень»).
Культуромания 05:14
Шоу-бизнес

Врач-онколог рассказала, что может помочь Заворотнюк

Врач-онколог Лариса Туркина считает, что к лечению актрисы Анастасии Заворотнюк необходимо привлечь профильных специалистов, которые смогут сделать выводы о состоянии артистки.
РИА Новости 06:07
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«Дождливый день в Нью-Йорке» не покажут в США

iReactor 00:38
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Зеленский поздравил Усика с победным дебютом

Президент Украины Владимир Зеленский лично поздравил боксера Александра Усика с победой в дебютном поединке в супертяжелом весе, передает издание Facty.
Газета.Ru 03:14
Музыка

Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»

В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
Газета.Ru 04:59
Общество

Туристы назвали самые скучные города Европы

Самый унылый отпуск российские путешественники провели в Братиславе, Карловых Варах и Хельсинки, сообщает Aviasales.
РИА Новости 03:18
Технологии

Telegram может отложить запуск своей криптовалюты

Команда блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) рассматривает возможность переноса запуска платформы, который ранее был запланирован на конец октября.
ТАСС 06:59
Армия и оружие

Путин призвал освободить Сирию от иностранных военных

Президент России Влалимир Путин призвал освободить Сирию от иностранного военного присутствия, передает RT.
Газета.Ru вчера в 05:40
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Жених обманул невесту, которая ради свадьбы набрала кредитов

Счастливая невеста пообещала взять на себя часть расходов. Свадьбу она хотела провести с шиком, несмотря на то, что денег не было.
Комсомольская правда 04:30
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