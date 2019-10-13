Футбол
Евро-футбол.руЦСКА интересуется полузащитником «Бешикташа» Ляичем
ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Бешикташа» Адему Ляичу. Об этом сообщает турецкая пресса. По данным СМИ, московский клуб рассматривает вариант с подписанием 28-летнего экс-игрока «Интера» и «Ромы» в зимнее трансферное окно.
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Армия и оружие
Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией из-за операции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не испытывает проблем во взаимоотношениях с Москвой в связи с военной операцией против сирийских курдов.
РБК 14:15
Шоу-бизнес
Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри посетила океанариум
Вчера у Примадонны вместе с Лизой и Гарри был насыщенный день. Сначала звездное семейство посетило Московский планетарий.
Дни24 12:47
Единоборства
Усик удачно дебютировал в супертяжелом весе
В ночь с 12 на 13 октября в американском Чикаго состоялся вечер бокса, главными событиями которого стали поединки с участием украинца Александра Усика, дебютирующего в супертяжелом весе, и россиянина Дмитрия Бивола, в шестой раз защищающим титул чемпиона мира среди полутяжей по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Газета.Ru 03:18
Общество
Врач рассказала, о чем предупреждает сухая кожа на локтях
Сухая кожа на локтях зачастую свидетельствует о нарушениях в работе организма.
Российская газета вчера в 01:55
Футбол
Главный тренер сборной Кипра: «Россия играет одинаково во всех матчах, по одной тактике, но они делают это на великолепном уровне»
Главный тренер сборной Кипра Ран Бен-Шимон считает, что российская национальная команда заслужила победу (5:0) в восьмом туре отборочного этапа Евро-2020.
Sportbox.RU 14:36
Происшествия
В МВД опровергли информацию о нападении на полицейских в Зеленограде
В МВД опровергли информацию о нападении на сотрудников ГИБДД в Зеленограде.
RT на русском 12:13
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 11 октября в 08:04
Фигурное катание
Косторная стала победительницей турнира в Финляндии
Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место на турнире серии "челленджер" Finlandia Trophy.
Газета.Ru 12:14
Музыка
Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз
Популярный российский певец Дмитрий Билан дал интервью ток-шоу «Алена, блин», в котором рассказал, что хотел бы представлять Россию на международном конкурсе «Евровидение» в третий раз.
Невские Новости 12:38
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ 09:54
Музыка
Группа «Кино» выступит спустя 30 лет
Группа "Кино" впервые за 30 лет выступит с двухчасовым концертом на сценах Москвы и Санкт-Петербурга.
Газета.Ru вчера в 04:04
Общество
Джейн Фонду арестовали во время митинга у Капитолия
Газета.Ru 11 октября в 16:09
Происшествия
В Киеве на улице застрелили человека
В Киеве в результате стрельбы на улице убит мужчина, проводится спецоперация по задержанию подозреваемых, сообщается на странице в Facebook полиции Киева.
РБК 14:26
Шоу-бизнес
Врач-онколог сказала, что может помочь Заворотнюк
Врач добавила, что больной сейчас крайне необходимы поддержка и присутствие рядом родных и близких.
Рамблер 07:25
Политика
В Киеве признались, что на восстановление Донбасса нет денег
В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» заявили, что в бюджете нет денег на восстановление Донбасса.
URA.Ru вчера в 16:32
Футбол
Дзюба вышел в лидеры отбора Евро-2020 по системе «гол+пас»
Нападающий сборной России забил гол и отдал две голевые передачи в матче отбора Евро-2020 с командой Кипра (5:0). Таким образом на его счету стало 9 забитых мячей и 5 пасов в 8 играх квалификации, что позволяет лидировать по системе «гол+пас» с 14-ю очками.
ProstoProSport 14:16
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Армия и оружие
Иностранные журналисты погибли при авиаударе ВВС Турции в Сирии
9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира», которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований.
Говорит Москва 12:26
Здоровье
Половина жителей России старше 30 лет страдают от ожирения
Новый День 11 октября в 03:51
Спорт
Кениец Кипчоге впервые пробежал марафон быстрее чем за два часа
Кениец Элиуд Кипчоге на соревнованиях в Вене сумел пробежать марафонскую дистанцию быстрее чем за два часа.
Коммерсантъ вчера в 04:42
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Игры
NVIDIA добавит трассировку лучей в классические игры
NVIDIA запустила новый проект, в рамках которого в классические игры будут добавлять поддержку трассировки лучей.
CyberSport.ru вчера в 11:20
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости вчера в 08:06
Наука
Что случится, если весь лед на Земле растает за одну ночь: мировой потоп
Попав в океан, огромное количество пресной воды из растаявших льдов нарушит ход течений и вызовет погодные аномалии.
Популярная механика 12:17
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM 08:44
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Происшествия
Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго
На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России.
Известия вчера в 05:11
Здоровье
Больным ВИЧ и гепатитом предложили запретить работать в прокуратуре
Генпрокуратура предложила запретить брать на работу в структуру ВИЧ-инфицированных людей, а также больных гепатитом.
БИЗНЕС Online вчера в 04:50