Футбол
Евро-футбол.руЦСКА интересуется полузащитником «Бешикташа» Ляичем
ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Бешикташа» Адему Ляичу. Об этом сообщает турецкая пресса. По данным СМИ, московский клуб рассматривает вариант с подписанием 28-летнего экс-игрока «Интера» и «Ромы» в зимнее трансферное окно.
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Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
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Вчера была встреча министров иностранных дел ЛАГ, которые приняли заявление, осуждающее атаки и призвали Турцию вывести войска из Сирии.
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Политика
Первый президент Украины сообщил об отношении Путина к Зеленскому
Президент России Владимир Путин относится к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому лучше, чем к его предшественнику Петру Порошенко.
РБК 00:47
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В США нашли рыбу, способную выжить без воды
В штате Джорджия в США нашли популяцию северного змееголова – нетипичной для этого региона рыбы, которая отличается крайней живучестью, пишет «Мир 24».
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Около 80% опрошенных пользователей "ВКонтакте" считают, что нужно вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов.
РИА Новости 11 октября в 18:17
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Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 18
Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии достигло 18 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на японское телевидение.
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Орешкин выступил за дедолларизацию торговли с ЕС в нефтегазовой сфере
Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью Financial Times выступил за расчеты в евро и рублях для транзакций с Евросоюзом в сфере нефти и газа.
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Меркель призвала Эрдогана немедленно прекратить операцию в Сирии
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила президенту Турции Реджепу Эрдогану, что Анкара должна немедленно прекратить военную операцию в Сирии.
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В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
REGNUM вчера в 10:57
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
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Курды сообщили о бегстве из лагеря в Сирии семей боевиков ИГ
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Вышел новый трейлер перезапуска «Ангелов Чарли»
В сети опубликован новый трейлер предстоящего перезапуска "Ангелов Чарли" с новым актерским составом.
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Главу Минобороны Латвии упрекнули в отсутствии военного образования
Бывший депутат Европарламента, учитывая факт отсутствия у руководителя Минобороны Латвии военного образования, посоветовал ему зайти к кадровым военным в Штаб Национальных вооруженных сил и поинтересоваться тем, как это можно без боя брать целые города.
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Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
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Сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер решил уволиться в конце октября из управляющей компании фонда прямых инвестиций, который в ноябре 2013 года учредил в Китае вместе с местным банкиром Джонатаном Ли.
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