Футбол

MetaratingsMetaratingsЦСКА интересуется защитником «Торпедо»

ЦСКА интересуется 25-летним защитником «Торпедо» Сергеем Божиным. К игроку есть интерес и у «Ростова», однако сам Божин желает перейти именно в армейский клуб.
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ЦСКА интересуется центральным защитником «Торпедо»

Чемпионат08:21

ЦСКА интересуется защитником «Торпедо» Божиным. Он забил 4 гола в этом сезоне

Sports.ru08:17

Агент Божина: «Интерес к Сергею есть со стороны нескольких клубов»

Sport24.ru10:00

СМИ: ЦСКА проявляет интерес к защитнику «Торпедо»

Матч ТВ09:03

СМИ: ЦСКА проявляет интерес к защитнику «Торпедо»

Sportbox.RU09:03

ЦСКА интересуется защитником «Торпедо»

Metaratings09:15

Божин может перейти в ЦСКА

Soccer.ru09:55
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 10:18, Ашберн
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