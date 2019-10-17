Футбол

Sport24.ruSport24.ruЦСКА хочет снизить сумму выкупа полузащитника Сантоса

Как стало известно Sport24, ЦСКА хочет выкупить контракт левого полузащитника Лукаса Сантоса у «Васко да Гама». Согласно договору, армейцы имеют право выкупа футболиста за 5 миллионов евро. Несмотря на это, руководство красно-синих намерено снизить цену, так как считает ее завышенной.
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Sport24: ЦСКА обсудит с «Васко да Гамой» снижение суммы выкупа Лукаса Сантоса

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