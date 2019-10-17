Футбол
Sport24.ruЦСКА хочет снизить сумму выкупа полузащитника Сантоса
Как стало известно Sport24, ЦСКА хочет выкупить контракт левого полузащитника Лукаса Сантоса у «Васко да Гама». Согласно договору, армейцы имеют право выкупа футболиста за 5 миллионов евро. Несмотря на это, руководство красно-синих намерено снизить цену, так как считает ее завышенной.
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Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 13:30, Ашберн
Армия и оружие
Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря
Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.
Известия вчера в 22:48
Происшествия
Мужчина с топором в маске «Джокера» напал на школу в Дагестане
В Дагестане в школу в селе Уллуая ворвался вооруженный топором мужчина в маске Джокера, передает РЕН.
Газета.Ru 11:30
Политика
Британия рассчитывает после Brexit заключить с ЕС торговую сделку
Великобритания стремится выйти из Евросоюза с таким соглашением, которое позволит Лондону в будущем заключить с Брюсселем сделку о свободной торговле.
ТАСС 04:36
Кино
Российский мультфильм вошел в лонг-лист «Оскара»
Российские зрители увидели мультфильм в кинотеатрах в апреле 2018 года, а весь мир – через год.
Все новости (Нижний Тагил) 12:57
Политика
Россия отчитала Украину за призыв распустить ДНР и ЛНР
Реагируя на требование Киева распустить Республики Донбасса (ДНР и ЛНР) в качестве обязательного условия для реализации политических пунктов Минских соглашений, Захарова отметила, что «подобных заявлений много, и насколько они способствуют движению в направлении консолидации и не только общества, но, собственно говоря, страны на базе «Минска», никому неизвестно», сообщает ТАСС.
Журналистская правда 07:36
Политика
Белый дом подтвердил подлинность письма Трампа к Эрдогану
Подлинность письма, направленного президентом США Дональдом Трампом турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в день начала турецкой военной операции в Сирии, подтвердили в Белом доме.
Газета.Ru 05:30
Происшествия
СК возбудил дело об изнасиловании журналистки в Новгороде
Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.132 УК России (насильственные действия сексуального характера) после сообщений об изнасиловании женщины в Великом Новгороде.
РБК 11:59
Шоу-бизнес
Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера
Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса.
Super.ru 10:50
Экономика
Росстат зафиксировал резкий рост реальных доходов россиян
В первом квартале падение реальных доходов составило 2,5%, во втором — 0,1%; Рост реальных располагаемых доходов зафиксирован впервые за последние четыре квартала и стал самым быстрым по крайней мере с начала 2018 года (с которого доступна квартальная статистика); Резкий скачок реальных доходов в третьем квартале вывел показатель по итогам января — сентября в положительную зону — прирост на 0,2%.
РБК 10:56
Армия и оружие
Курды на семь часов заблокировали конвой с российскими военными
Бойцы курдского ополчения заблокировали конвой сирийской армии, в составе которого также была российская военная полиция.
Lenta.ru 12:06
Единоборства
Макгрегор договаривается о бое с Эдгаром
31-летний ирландский экс-чемпион UFC Конор Макгрегор вступил в соцсети в диалог с 38-летним американским бойцом Фрэнки Эдгаром, который праздновал день рождения.
Sport.ru 03:00
Наука
Муравья из Сахары признали самым быстрым животным в мире
Ученые признали самым быстрым животным на планете серебряного муравья, который живет в Сахаре.
ИнфоСМИ 12:41
Происшествия
Около 2 тыс человек эвакуировали из ТРК в Петербурге из-за возгорания
Около двух тысяч человек эвакуировали из ТРК "Гранд Каньон" в Петербурге из-за возгорания электровентилятора на кровле, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
РИА Новости 11:47
Кино
«Джокер» в мировом прокате собрал больше, чем в США
Фильм Тодда Филлипса "Джокер" стал более популярным на международном рынке, чем в США, сообщает Collider.
РИА Новости 15 октября в 16:55
Политика
Европарламент призвал прервать переговоры с Турцией о членстве в ЕС
Глава Европарламента Давид Сассоли заявил, что Евросоюз должен приостановить переговоры с Турцией о вступлении в ЕС.
ТК Звезда 12:56
Политика
В Раде создали объединение по «возвращению» Кубани
Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
РБК 13:04
Игры
Chernobylite появилась в раннем доступе в Steam
Полноценный релиз Chernobylite назначен на середину 2020 года. В данный момент ранняя версия игры в Steam доступна за 666 рублей.
Cyber.sports.ru вчера в 16:01
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины
Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил арестовать до 11 декабря двух мужчин и женщину, которые обвиняются в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля.
RT на русском 06:13
Шоу-бизнес
Никас Сафронов раскритиковал Софию Ротару за увлечение пластикой
Знаменитый художник Никас Сафронов раскритиковал желание певицы Софии Ротару выглядеть намного моложе своих лет.
Татарстан Сегодня 05:58
Политика
Госдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах
Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил, что комиссия выявила нарушения закона на нескольких «иностранных медиа-ресурсах».
РБК 12:19
Технологии
В Мурманской области научились блокировать запрещенные сайты «наглухо»
В Норвегии белуха вернула каякеру видеокамеру со дна [видео] 17 10 2019 В рамках закона до конца года Роскомнадзор будет изучать влияние глубинного анализа трафика на скорость интернета в регионах, а также на глубину блокировки сервисов из реестра запрещенных, пишет "Hightech.fm".
Северпост 12:59
Шоу-бизнес
56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила подписчиков фото в купальнике
Телепрограмма 14 октября в 11:36
Происшествия
К матери уехавшего из России Айдара Губайдулина пришли с обыском
В квартиру фигуранта "московского дела" Айдара Губайдулина пришли с обыском.
Московский Комсомолец 12:41
Армия и оружие
Асад прокомментировал военную операцию Турции в Сирии
9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
RT на русском 09:40
Футбол
На Украине во время отборочного матча Евро-2020 подрались чиновники
РЕН ТВ вчера в 20:40
Финансы
Курс валют сегодня: доллар растёт 16 октября
В свою очередь, евро во вторник на открытии подорожал на 17 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 71,1 рубля.
Свободная Пресса вчера в 04:25