Футбол
Sport24.ruЦСКА хочет снизить сумму выкупа полузащитника Сантоса
Как стало известно Sport24, ЦСКА хочет выкупить контракт левого полузащитника Лукаса Сантоса у «Васко да Гама». Согласно договору, армейцы имеют право выкупа футболиста за 5 миллионов евро. Несмотря на это, руководство красно-синих намерено снизить цену, так как считает ее завышенной.
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Политика
Путин встретится с Эрдоганом в Сочи
Кубань 24 00:11
Спорт
Сборная России проиграла Бразилии в финале Всемирных пляжных игр
Мужская сборная России по пляжному футболу потерпела поражение от команды Бразилии в финальном матче всемирных пляжных игр.
МК-Спорт 08:12
Политика
Госдума одобрила запрет на выезд за границу бывшим сотрудникам ФСБ
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому бывшим сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) запрещено выезжать за границу до пяти лет со дня увольнения со службы.
Коммерсантъ 09:21
Происшествия
В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы
В Новосибирске, в туалете одной из школ Советского района, обнаружили тело 15-летней девочки, сообщил журналистам представитель областного главка Следственного комитета.
РИА Новости 03:39
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в убийстве молодой матери
В Екатеринбурге суд на 2 месяца арестовал троих подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, которая 10 октября отправилась продавать автомобиль и пропала.
Газета.Ru 07:02
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах увеличилось до 31
Число пострадавших в результате столкновения троллейбуса со столбом в Чебоксарах увеличилось до 31 человека, среди них десять несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Минздрава Чувашии.
Rambler News Service 02:45
Единоборства
Хабиб отменил пресс-конференцию в Москве
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не принял участие в пресс-конференции, организованной спонсором, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 05:34
Происшествия
Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»
RT на русском 09:13
Футбол
Тиль остался недоволен московским пробками
Полузащитник «Спартака» Гус Тиль остался недоволен загруженностью автодорог столицы.
Sportbox.RU 07:57
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской подал в суд на развод
Московский суд зарегистрировал исковое заявление мужа 55-летней певицы Лолиты Милявской, 44-летнего фитнес-тренера Дмитрия Иванова, о расторжении брака.
Газета.Ru 03:08
Экономика
Уровень долговой нагрузки россиян впервые вырос за четыре года
Среднее значение показателя долговой нагрузки (ПДН) российских заемщиков, показывающее уровень закредитованности наших граждан, повысилось за полгода на 1,64 процентного пункта, и достигло на 1 октября 2019 года 24,6%. Об этом говорится в новом исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Газета.Ru 09:56
Экономика
В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов
В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стало системой».
REGNUM 09:15
Армия и оружие
Курды не пустили сирийско-российский военный конвой в Ракку
Сирийский и российский военный конвой сегодня не смогли попасть в Ракку, передаёт военный корреспондент ANNA-News.
ANNA-News 09:40
Экономика
ЦБ рассказал о последствиях нецелевой траты потребкредита
Нецелевое использование потребительского кредита может привести к требованию кредитной организации досрочно погасить долг, говорится в информационном письме ЦБ.
Rambler News Service 07:27
Общество
Участник акции 27 июля Айдар Губайдулин покинул Россию
Участник несанкционированной акции 27 июля в Москве Айдар Губайдулин уехал из России, несмотря на ранее данную подписку о невыезде.
ТАСС 03:48
Общество
Telegram предложил вернуть инвесторам в его криптовалюту 77% вложений
Таинственный инвестор Telegram из Буффало: о ком власти США рассказали в иске к компаниям Павла Дурова Если большинство инвесторов не согласится на перенос запуска TON на конец апреля, их договор о покупке криптовалюты Gram перестанет действовать 31 октября.
Forbes 04:21
Технологии
Ватикан выпустил электронные четки
Эхо Москвы вчера в 14:03
Политика
РПЦ прекратит общение с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви
Представители русской православной церкви (РПЦ) заявили о разрыве молитвенного общения с представителями Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые как либо признают неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Газета.Ru 09:36
Общество
Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции
Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела.
Ведомости 08:12
Единоборства
Американский боксёр Дэй скончался после нокаута
Американский боксёр Патрик Дэй скончался в результате черепно-мозговой травмы, полученной во время поединка с Чарльзом Конвеллом.
RT на русском 01:49
Культура
Ведущие «Орла и Решки» спрятали в Иркутской области 500 долларов
Пять бутылок с купюрами в 100 долларов в каждой спрятали ведущие 18-го сезона популярного шоу «Орел и Решка» где-то в Иркутской области.
ИА Альтаир 15 октября в 00:30
Происшествия
В Севастополе задержали главу департамента архитектуры
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Севастополе в рамках уголовного дела задержали бывшего главу департамента городского хозяйства Михаила Тарасова.
REGNUM 08:26
Общество
Скорая помощь Москвы стала второй в мире по эффективности
Московская служба скорой помощи заняла второе место в мире по эффективности, опередив коллег их Парижа, Нью-Йорка, Сингапура и других мегаполисов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
РИАМО 06:31
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru вчера в 03:49
Экономика
Росстат заявил о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском 10:14
Происшествия
СК проверяет инцидент с кондуктором и девочкой в автобусе Тамбова
Следователи проверяют сообщения СМИ о том, что кондуктор автобуса в Тамбове заставила не оплатившую проезд девочку просить деньги у других пассажиров.
RT на русском 05:27
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Культура
Новые «Сваты» сменят название из-за ухода актеров
Седьмой сезон популярного телесериала "Сваты" может выйти под другим названием. Причиной тому станет массовый уход актеров из проекта.
Piter.tv 08:56
Политика
Заключит ли Лондон сделку с ЕС до Brexit
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и главный переговорщик Брюсселя Мишель Барнье заявили в четверг, что не видят препятствий для того, чтобы новое соглашение между ЕС и Великобританией было подписано до 31 октября - официальной даты Brexit.
Российская газета 08:16
Футбол
Маркизио: «В России меня поражала чистота улиц»
Евро-футбол.ру 09:38