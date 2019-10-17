Футбол
Sport24.ruЦСКА хочет снизить сумму выкупа полузащитника Сантоса
Как стало известно Sport24, ЦСКА хочет выкупить контракт левого полузащитника Лукаса Сантоса у «Васко да Гама». Согласно договору, армейцы имеют право выкупа футболиста за 5 миллионов евро. Несмотря на это, руководство красно-синих намерено снизить цену, так как считает ее завышенной.
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Футбол
Маркизио рассказал, чем его впечатляет Россия
Газета.Ru 10:53
Армия и оружие
Асад пообещал противостоять турецкой агрессии всеми законными методами
Правительство Сирии намерено противостоять агрессии со стороны Турции, которая проводит военную операцию на приграничной сирийской территории, всеми законными средствами.
News.ru 09:49
Происшествия
Фигуранты дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Двое фигурантов дела «Нового величия», Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков вскрыли вены в Люблинском районном суде Москвы, сообщает «Дождь» со ссылкой на Анастасию Павликову, сестру фигурантки дела Анны Павликовой.
Коммерсантъ 11:04
Армия и оружие
Передача курдами России секретов спецназа США встревожила Пентагон
Военное ведомство США серьёзно обеспокоено возможностью «слива» курдами секретов подготовки американского спецназа.
News.ru 11:39
Армия и оружие
Пуски баллистических и крылатых ракет прошли на учениях «Гром-2019»
Пуски баллистических и крылатых ракет отработали экипажи боевых кораблей Каспийской флотилии, а также Тихоокеанского и Северного флотов во время проведения стратегических командно-штабных учений «Гром-2019».
REGNUM 08:03
Политика
Осуждённый за шпионаж норвежец подал прошение о помиловании
Осужденный в России за шпионаж гражданин Норвегии Фруде Берг подал прошение о помиловании.
RT на русском 11:44
Общество
Новая глава МВФ начала первое общение с прессой со стихов Пушкина
Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева начала первую пресс-конференцию на полях осенней встречи Всемирного банка со стихов Пушкина.
РИА Новости 10:18
Политика
МИД направит США ноту из-за снятых с поезда дипломатов в Северодвинске
МИД направит посольству США ноту после инцидента с тремя американскими дипломатами, которых сняли с поезда в Северодвинске.
РБК 03:58
Происшествия
СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня
Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.
Коммерсантъ 04:33
Политика
Задержанный экс-замсекретаря СНБО Украины объявил голодовку
Бывший первый замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковский, задержанный в четверг сотрудниками антикоррупционного бюро, объявил голодовку, сообщила пресс-служба корпорации "Богдан-Моторс", президентом которой он является.
РИА Новости 11:31
Политика
Санкции США против Турции провалились
Трамп утверждал, что Турция отправляет в США много стали, но больше не сможет заработать на этом.
Москва-Баку.ru 11:41
Экономика
Росстат заявил о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском 10:14
Происшествия
На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»
В одной из школ Поронайска на Сахалине ученики четвертого класса избили одноклассницу за то, что она напомнила преподавателю о необходимости дать домашнее задание.
Известия 06:13
Общество
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская отреагировала на замечание телеведущей Ксении Собчак о ее наряде.
Lenta.ru 09:11
Политика
Рада создала комиссию по расследованию деятельности трёх телеканалов
Верховная рада создала следственную комиссию по расследованию действий телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK, а также для обеспечения противодействия «информационному воздействию» России.
RT на русском 11:27
Политика
РПЦ прекратит общение с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви
Представители русской православной церкви (РПЦ) заявили о разрыве молитвенного общения с представителями Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые как либо признают неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Газета.Ru 09:36
Авто
Водителям в России запретят ездить на новых машинах без номеров
Как стало известно, уже с 1 января будущего года, автомобилисты не смогут ездить на новой машине, если на ней нет регистрационных знаков.
Tvoe-avto.com 15 октября в 06:19
Армия и оружие
«ВСУ сдают стратегические объекты в Донбассе»: Билецкий выступил с официальным заявлением (видео)
Украинские вооруженные формирования сдают стратегически важные для Киева объекты в Донбассе, а запланированное разведение сил и средств в районе населенного пункта Золотое не является равноценным обменом для Украины.
ИА Новороссия 09:20
Игры
Вышел трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2 в разрешении 4K
Недавний анонс Red Dead Redemption 2 для ПК заметно встряхнул геймеров, ведь игру ждали миллионы.
The GEEK 10:51
Шоу-бизнес
Изуродованное пластикой лицо Веры Алентовой сняли крупным планом
Недавно Меньшова сделала новую стрижку, с которой стала выглядеть практически копией Алентовой до пластики.
7Дней.ру вчера в 06:07
Шоу-бизнес
Родственники Анастасии Заворотнюк выступили с заявлением
Родные и близкие актрисы сделали новое заявление для прессы: они опровергают информацию, что якобы Анастасию перевели в хоспис, где занимаются паллиативной (поддерживающей, обезболивающей) терапией.
Татарстан Сегодня вчера в 05:34
Гаджеты
Покупал процессор AMD — получи 300 долларов компенсации за обман
В случае, если желающих окажется не более 25 000 человек, каждый получит по 300 долларов.
iXBT.com 03:22
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова опять собралась замуж
Мария Кожевникова и Евгений Васильев обвенчались в Свято-Николаевском соборе в Ницце в конце августа 2013 года.
Paparazzi.ru 09:18
Спорт
В Токио озвучили идею провести часть Олимпиады-2020 на Курилах
Московский Комсомолец 10:33