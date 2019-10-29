Московский ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Гильерме Арану в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttomercatoweb. По информации источника, в ближайшее время московский клуб планирует начать переговоры с представителями испанской команды.

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