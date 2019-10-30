Футбол
ЧемпионатЦСКА может арендовать защитника «Севильи»
Московский ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Гильерме Арану в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttomercatoweb. По информации источника, в ближайшее время московский клуб планирует начать переговоры с представителями испанской команды.
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Шоу-бизнес
Зрители ушли с «пьяного концерта» Наргиз
News-24.ru 05:48
Происшествия
СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка
РИА Новости вчера в 09:36
Общество
Россияне назвали средний размер пенсии для достойной старости
"По данным Superjob, средний размер пенсии, который обеспечит достойный уровень жизни в старости, составляет 40 тыс. рублей", - говорится в сообщении.
ТАСС 02:53
Шоу-бизнес
Юлия Барановская считает Андрея Аршавина «ментально больным человеком»
Как известно, Юлия Барановская родила троих детей от футболиста Андрея Аршавина, который около 5 лет не проявлял желания общаться с наследниками.
Дни24 02:53
Шоу-бизнес
Бывшая жена Дмитрия Тарасова запретила ему видеться с дочерью
Экс-супруга запретила бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову видеться с дочерью Ангелиной.
News.ru вчера в 09:01
Общество
В Астраханской области умерла старейшая жительница России
В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.
РБК 05:22
Общество
Драгоценности певицы Людмилы Зыкиной выставят на аукцион
Драгоценности народной артистки СССР Людмилы Зыкиной планируется выставить на аукцион в начале декабря.
REGNUM 02:43
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Политика
В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков
Депутаты фракции «Справедливая Россия» (СР) внесли в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков.
Коммерсантъ 06:02
Экономика
Госдолг Украины вырос почти до $83 млрд
«В течение сентября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,02 млрд», — говорится в сообщении украинского Минфина.
RT на русском вчера в 18:25
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые произвела пуск «Булавы»
Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл пуски баллистической ракеты «Булава».
RT на русском 04:11
Общество
Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами
Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
REGNUM 01:25
Происшествия
Подросток открыл стрельбу в московской школе
Ученик одной из школ на севере столицы выстрелил из пистолета в образовательном учреждении, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Российская газета 05:40
Футбол
Россия ответила на обвинения в незаконности получения ЧМ-2018
Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал обвинения в том, что Москва пользовалась методами воздействия на чиновников Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) для получения голосов при выборе страны-хозяйки чемпионата мира-2018.
Lenta.ru 06:12
Экономика
Минсельхоз: Россия полностью обеспечивает себя продуктами питания
Россия полностью обеспечивает себя продуктами питания, введение эмбарго лишь дало импульс развитию сельского хозяйства, и сейчас оно активно развивается, рассказали в Минсельхозе.
Парламентская газета 03:12
Общество
Столичный водитель получил более 400 штрафов на миллион рублей
Московский автомобилист более 400 раз нарушил правила дорожного движения и получил штрафов в общей сложности на один миллион рублей.
Москва 24 05:30
Происшествия
В Таиланде нашли тело пропавшей миллионерши
Российская газета 02:46
Происшествия
Отец изнасиловал 15-летнюю дочь в командировке
Регион 64 03:50
Происшествия
Неизвестные подкрались к иркутскому депутату и избили его
Неизвестные подкрались сзади к иркутскому депутату Сергею Углянице и избили его.
Газета.Ru вчера в 12:51
Общество
Fiat Chrysler и производитель Peugeot подтвердили переговоры о слиянии
Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler и французская группа PSA (производит Peugeot, Citroen, Opel) подтвердили, что ведут переговоры о слиянии.
Ведомости 05:31
Происшествия
Президиум Верховного суда после решения ЕСПЧ постановил освободить из колонии осужденного, рассказавшего о подброшенных наркотиках
Президиум Верховного суда России после решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) постановил освободить из колонии Александра Борисова, который рассказал о подброшенных наркотиках.
Медиазона 05:20
Шоу-бизнес
Рики Мартин стал отцом в четвертый раз
У певца уже есть трое детей: в 2008-м он стал отцом двух близнецов Маттео и Валентино, а в декабре 2018 года у Рики Мартина и Джвана Юзефа родилась дочь Люсия.
ОК! вчера в 21:56
Политика
Зеленский призвал к безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский выступил за разработку государственной стратегии безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма.
RT на русском 05:31
Экономика
Цены на землю в Приморье выросли на фоне обсуждения ипотеки под 2%
Аномалия в Приморье В среднем за год земля в России подорожала на 2,6%, до 40,6 тыс. руб. за сотку (100 кв. м), но в зависимости от типа земли есть снижение.
РБК 02:32
Общество
Первый канал распек Call of Duty за русофобию
Газета.Ru 06:05
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
Lenta.ru вчера в 16:05
Экономика
«Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов
51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».
Дождь 05:24
Общество
За год у россиян украли 1,5 млрд рублей через интернет-банкинг
Глава Общественной палаты по развитию информационного сообщества и СМИ Александр Малькевич сообщил, что в прошлом году три четверти суммы ущерба от кибермошенничества (всего 2 млрд рублей) пришлись на хищения через интернет-банкинг (1.5 млр рублей).
Московский Комсомолец 04:40
Экономика
Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru
Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group.
Lenta.ru вчера в 05:24