Футбол

ЧемпионатЧемпионатЦСКА может арендовать защитника «Севильи»

Московский ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Гильерме Арану в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttomercatoweb. По информации источника, в ближайшее время московский клуб планирует начать переговоры с представителями испанской команды.
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Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 06:20, Вашингтон
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