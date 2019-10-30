Футбол
ЧемпионатЦСКА может арендовать защитника «Севильи»
Московский ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Гильерме Арану в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttomercatoweb. По информации источника, в ближайшее время московский клуб планирует начать переговоры с представителями испанской команды.
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Россия, Иран и Турция подтвердили приверженность суверенитету Сирии
Главы МИД Турции, России и Ирана подтвердили полную приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии, а также поприветствовали все усилия сирийского правительства по борьбе с терроризмом и сепаратизмом.
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Актеры, которые начали свою карьеру в ужастиках
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