Футбол
Советский спортЦСКА может приобрести 17-летнего полузащитника «Хельсингборга»
17-летний полузащитник провел свой первый матч за основную команду Хельсингборга 15 июля 2019 года. Всего на его счету 14 матчей и одна голевая передача в чемпионате Швеции. По сведениям источника, на футболиста также претендует английский «Вулверхэмптон» и клуб из Лиги 1.
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Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Детройт»
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В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
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Специалисты рассказали об основных изменениях законов и правил дорожного движения в РФ, вступающих в силу уже с начала следующего месяца.
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В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости
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В интернете показали «живые» фото Sony PlayStation 5 и DualShock 5
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Футбол
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Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
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В Ялте закрыли гостиницу Софии Ротару По мнению Андрея Разина, это могло быть связано с развернутой в России травлей певицы.
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Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
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«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»
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В США оценили уникальный советский супер-танк для ядерной войны
Американские СМИ заинтересовались разработанным в СССР в конце 1950-х годов танком, предназначенным для ведения боевых действий во время ядерной войны.
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«Реал» был заинтересован в приглашении Моуринью
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