Футбол

Советский спортСоветский спортЦСКА может приобрести 17-летнего полузащитника «Хельсингборга»

17-летний полузащитник провел свой первый матч за основную команду Хельсингборга 15 июля 2019 года. Всего на его счету 14 матчей и одна голевая передача в чемпионате Швеции. По сведениям источника, на футболиста также претендует английский «Вулверхэмптон» и клуб из Лиги 1.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Источник: ЦСКА интересуется 17-летним полузащитником «Хельсингборга»

Спорт-Экспресс02:00

ЦСКА интересуется полузащитником «Хельсингборга» Гиговичем

Чемпионатвчера в 12:43

ЦСКА интересуется 17-летним хавбеком «Хельсингборга» Гиговичем

Sports.ruвчера в 14:28

СМИ: ЦСКА интересуется 17-летним хавбеком «Хельсингборга»

Metaratingsвчера в 12:21

Источник: российские клубы интересуются 17-летним шведом

RT на русскомвчера в 12:34

СМИ: ЦСКА может приобрести 17-летнего полузащитника «Хельсингборга»

Матч ТВвчера в 15:18

ЦСКА может приобрести 17-летнего полузащитника «Хельсингборга»

Советский спорт02:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 05:09, Ашберн
Происшествия

Возросло число жертв трагедии с автобусом в Забайкалье

Вести.Ru 04:53
Футбол

«Мариуполь» — «Шахтер» Донецк: дерби Донбасса

Представляем прогноз на матч чемпионата Украины, в котором 1 декабря «Мариуполь» принимает земляков из Донецка — «Шахтер».
Все про Спорт ру вчера в 13:47
Хоккей

«Филадельфия» обыграла «Монреаль» с голом Проворова в овертайме

REGNUM вчера в 23:25
Политика

Трампу дали еще время на ответ об участии в слушаниях по импичменту

Председатель комитета палаты представителей по судебным вопросам Джерри Надлер отправил письмо на имя президента США Дональда Трампа, в котором попросил его до 6 декабря сообщить о том, готов ли глава государства дать показания в рамках расследования по импичменту.
РБК 29 ноября в 18:39
Армия и оружие

На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
РБК 00:06
Политика

Макрон заступился за Россию перед НАТО

Главным противником НАТО является вовсе на Россия или Китай, а международный терроризм.
Lenta.ru 04:54
Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском вчера в 18:30
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая: «Собирала бутылки, чтобы купить еду»

Пошла на улицу собирать бутылки из-под пива и сдала их.
StarHit.ru вчера в 03:00
Здоровье

Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек

По статистике, самое большое количество инфицированных в России среди мужчин в возрасте 30-40 лет (в этой группе до 4% инфицированы ВИЧ).
Интерфакс 01:10
Футбол

Моуринью пригласил болбоя «Тоттенхэма» на обед перед игрой АПЛ

Газета.Ru вчера в 02:53
Политика

Сирия обвинила США во вмешательстве в работу конституционного комитета

МИД Сирии обвинил США в попытках вмешательства в деятельность сирийского конституционного совета.
RT на русском 04:25
Автоспорт

Даниил Квят: Машина очень сильно скользила

F1news.ru вчера в 10:36
Происшествия

Главу секты задержали по делу об убийстве 9-летнего мальчика на Урале

В Екатеринбурге задержали главу секты "Ученики Христа" по делу об убийстве 9-летнего мальчика.
РЕН ТВ 04:23
Футбол

Стали известны соперники сборной России на Евро-2020

Матч группового этапа Евро-2020 между Россией и Бельгией состоится 13 июня. Соперниками России в группе B также стали Дания и Финляндия.
Экономика сегодня вчера в 13:09
Политика

Первый президент Украины дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

Первый президент Украины Леонид Кравчук дал совет нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, как вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным на нормандском саммите.
Газета.Ru вчера в 18:40
Шоу-бизнес

Анна Семенович уменьшила грудь до пятого размера

Несколько лет назад Семенович узнала, что у нее гигантомастия — именно такой диагноз ставят женщинам, у которых шестой, седьмой, восьмой или девятый размер, а каждая грудь весит больше 2,5 килограммов.
StarHit.ru вчера в 12:00
Политика

МИД Греции раскритиковал «военную риторику» Эрдогана

Греческий МИД осудил заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанные на церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP).
Коммерсантъ 02:13
Общество

В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РБК вчера в 17:40
Происшествия

В Пензе на Аустрина снова ЧП: «Нива» ушла под асфальт

Отечественный джип "Нива" ушел под асфальт на улице Аустрина, в нескольких минутах ходьбы от места трагедии.
Prо Город Пенза 29 ноября в 08:59
Происшествия

Видео перестрелки в кафе в Карачаево-Черкесии появилось в сети

В интернете появилась запись с камер видеонаблюдения в кафе города Черкасска Карачаево-Черкесской Республики, где мужчина открыл огонь из травматического пистолета по девушке.
Газета.Ru 00:41
Происшествия

В жилом доме в Ярославле произошел хлопок газа, пострадал ребенок

Вести.Ru вчера в 15:39
Происшествия

На Украине задержали подозреваемых в подрыве отделения Ощадбанка

«Несколько часов назад полиция задержала лиц, подозреваемых в ограблении и подрыве минувшей ночью отделения Ощадбанка», — написал он на своей странице в Facebook.
RT на русском 03:23
Шоу-бизнес

Киркоров продемонстрировал свой вагон для гастролей

Российский певец Филипп Киркоров совместно с продюсером Борисом Рубиновским снял шуточный ролик в своем гастрольном вагоне и опубликовал видеозапись в своем Instagram.
МИР 24 вчера в 14:20
Здоровье

Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи

Инфекционная больница в Новочеркасске Ростовской области временно не принимает пациентов из-за увольнения всех врачей стационара.
Коммерсантъ 04:00
Общество

Назван риск употребления красной икры

Красная икра может быть вредна для здоровья, если ее есть в больших количествах.
Lenta.ru 04:45
Экономика

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета 02:14
Футбол

Около 200 болельщиков «Спартака» задержаны в Санкт-Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга задержала около 150-200 болельщиков московского футбольного клуба "Спартак", им вменяется мелкое хулиганство, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 05:05
Политика

В канун нормандского саммита радикалы пригрозили Зеленскому майданом

Бывший депутат Рады и член националистической организации «Свободные люди» Андрей Левус призвал выйти к офису президента Украины Владимира Зеленского, расположенного в Киеве на улице Банковой, 8 декабря, то есть накануне проведения встречи в нормандском формате.
REGNUM вчера в 23:48
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина

Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду "Литтл Сизарс-арены" в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 5:2.
REGNUM вчера в 23:15
Политика

В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах

Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.
Газета.Ru вчера в 13:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное