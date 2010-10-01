Футбол
Советский спортЦСКА может приобрести 17-летнего полузащитника «Хельсингборга»
17-летний полузащитник провел свой первый матч за основную команду Хельсингборга 15 июля 2019 года. Всего на его счету 14 матчей и одна голевая передача в чемпионате Швеции. По сведениям источника, на футболиста также претендует английский «Вулверхэмптон» и клуб из Лиги 1.
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«Мариуполь» — «Шахтер» Донецк: дерби Донбасса
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