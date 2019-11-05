РПЛ
Матч ТВЦСКА может приобрести лучшего бомбардира «Уфы»
Поговаривают, ближайшей зимой ЦСКА сделает «Уфе» официальное предложение по Даниилу. Виктор Гончаренко пробует разные варианты в центре поля, и усиление ему необходимо. А уж как работать с уфимцами, он знает отлично, — написал Арустамян в своем Telegram-канале.
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Экономика
В Госдуму поступил законопроект о защите и поощрении инвестиций
Под инвестиционной деятельностью в соответствии с документом понимается вложение инвестором инвестиций в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в рамках реализации инвестиционного проекта.
Экономика и жизнь 02:30
Общество
В Москве проходит репетиция марша в честь годовщины Парада 1941 года
На Красной площади проходит репетиция марша в честь 78-й годовщины Парада, прошедшего в Москве 7 ноября 1941 года.
Российская газета 02:35
Происшествия
СК опубликовал видео нападения на детсад в Нарьян-Маре
Следователи предъявили 36-летнему Денису Поздееву обвинение в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
Газета.Ru 03:51
Политика
МИД прокомментировал отказ Эстонии в отношении судна «Академик Примаков»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия недоумевает из-за беспричинного отказа Эстонии в заходе в свои территориальные воды судна «Академик Примаков».
Известия 04:26
Политика
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
РИА Новости вчера в 16:58
Музыка
Пригожин высказался о победе Maruv в «российской» номинации MTV
Аргументы недели вчера в 14:58
Экономика
Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты
Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Футбол
«Зенит» сыграет с «РБ Лейпциг» в четвертом туре Лиги чемпионов
Зенит проведет матч с РБ Лейпциг в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Советский спорт 02:44
Происшествия
Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве экс-мэра Киселёвска
В Кемеровской области задержаны два человека после убийства бывшего мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева, один из них уже арестован.
RT на русском 00:18
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия вчера в 16:56
Общество
Названы способы похудеть без физических упражнений
Эксперты составили ряд рекомендаций, которые помогут людям с лишним весом сбросить вес без физических упражнений.
Piter.tv вчера в 06:01
Шоу-бизнес
Сын Жанны Фриске стал объектом насмешек из-за внешнего вида
Bimru.ru вчера в 06:11
Общество
Данные клиентов «Альфа-банка» попали в интернет
По данным издания, в банке подтвердили утечку данных и небольшом количестве клиентов.
Российская газета 01:36
Шоу-бизнес
Пугачёва расцеловала Волочкову после концерта в Минске
Балетная танцовщица Анастасия Волочкова приняла участие в концерте Аллы Пугачёвой в Минске, после которого Примадонна поблагодарила и расцеловала балерину.
78.ru 03 ноября в 10:40
Общество
Волгоград оказался худшим в регионе по качеству городской среды
На днях Минстрой РФ представил первый в мире индекс городской среды в масштабах всей страны.
Волжский.ру 01:28
Кино
Евгений Миронов: «Ленин русских не любил — „ленивые мужики“»
По словам актера, «вождь революции» недолюбливал русских людей.
Культуромания 01:35
Политика
Украина надеется вскоре получить снайперские винтовки из Канады
Украина надеется в ближайшее время получить снайперские винтовки из Канады, сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.
РИА Новости 02:23
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Космос
«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства
Американский межпланетный аппарат «Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства. Об этом сообщается на сайте НАСА.
Lenta.ru 04:22
Спорт
Олимпийский чемпион Василенко умер в возрасте 43 лет
Известия вчера в 14:29
Армия и оружие
США проигрывают России на поле радиоэлектронной борьбы
Имеющиеся у России и Китая средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способны нанести значительный ущерб вооруженным силам США в случае развития военного конфликта, сообщает издание Breaking Defence.
REGNUM вчера в 23:48
Общество
Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального
Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
РБК вчера в 19:49
Кино
Фильм «Джокер» выдвинут сразу на 16 «Оскаров»
Sputnik Армения вчера в 08:02
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM вчера в 06:50
Происшествия
В Петербурге отравились 60 сотрудников «Ленты»
В Петербурге за помощью к врачам с симптомами отравления обратились около 60 сотрудников центрального офиса "Ленты".
Вести.Ru 04:05
Армия и оружие
Anadolu: США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии
RT на русском 02:27