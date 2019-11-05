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Матч ТВМатч ТВЦСКА может приобрести лучшего бомбардира «Уфы»

Поговаривают, ближайшей зимой ЦСКА сделает «Уфе» официальное предложение по Даниилу. Виктор Гончаренко пробует разные варианты в центре поля, и усиление ему необходимо. А уж как работать с уфимцами, он знает отлично, — написал Арустамян в своем Telegram-канале.
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ЦСКА готов сделать зимой предложение «Уфе» по трансферу Фомина

Sport24.ru03:06

ЦСКА может приобрести лучшего бомбардира «Уфы»

Sportbox.RU03:01

ЦСКА может приобрести лучшего бомбардира «Уфы»

Матч ТВ03:01

Арустамян: «Зимой ЦСКА сделает предложение „Уфе“ по Фомину»

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Главные новости утра. Журналист Макаров анонсировал отставку Егорова, ЦСКА зимой сделает предложение «Уфе» по Фомину

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МИД прокомментировал отказ Эстонии в отношении судна «Академик Примаков»

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«Зенит» сыграет с «РБ Лейпциг» в четвертом туре Лиги чемпионов

Зенит проведет матч с РБ Лейпциг в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.
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Происшествия

Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве экс-мэра Киселёвска

В Кемеровской области задержаны два человека после убийства бывшего мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева, один из них уже арестован.
RT на русском 00:18
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Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия вчера в 16:56
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Стюард умер после матча «Крыльев Советов» и «Рубина»

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Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота

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Названы способы похудеть без физических упражнений

Эксперты составили ряд рекомендаций, которые помогут людям с лишним весом сбросить вес без физических упражнений.
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Сын Жанны Фриске стал объектом насмешек из-за внешнего вида

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Родители унизили второклассницу на чаепитии из-за денег в Новосибирске

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Общество

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По данным издания, в банке подтвердили утечку данных и небольшом количестве клиентов.
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На днях Минстрой РФ представил первый в мире индекс городской среды в масштабах всей страны.
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По словам актера, «вождь революции» недолюбливал русских людей.
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Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
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«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства

Американский межпланетный аппарат «Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства. Об этом сообщается на сайте НАСА.
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Олимпийский чемпион Василенко умер в возрасте 43 лет

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США проигрывают России на поле радиоэлектронной борьбы

Имеющиеся у России и Китая средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способны нанести значительный ущерб вооруженным силам США в случае развития военного конфликта, сообщает издание Breaking Defence.
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Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
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Фильм «Джокер» выдвинут сразу на 16 «Оскаров»

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Общество

Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
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