Футбол

RT на русскомRT на русскомАрустамян: ЦСКА интересуется футболистом «Уфы»

Известный комментатор Нобель Арустамян сообщил об интересе московского футбольного клуба ЦСКА к полузащитнику «Уфы» Даниилу Фомину.
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ЦСКА следит за футболистом-открытием сезона. Он начинал в «Спартаке» и обыгрывал Галицкого в шахматы

Sport24.ru06:00

ЦСКА может приобрести лучшего бомбардира «Уфы»

Матч ТВ03:01

ЦСКА может приобрести лучшего бомбардира «Уфы»

Sportbox.RU03:01

Арустамян: «Зимой ЦСКА сделает предложение „Уфе“ по Фомину»

Sport.ru03:29

Источник: зимой ЦСКА сделает предложение «Уфе» по Фомину

Спорт-Экспресс05:05

Арустамян: ЦСКА интересуется футболистом «Уфы»

RT на русском04:36

Главные новости утра. Журналист Макаров анонсировал отставку Егорова, ЦСКА зимой сделает предложение «Уфе» по Фомину

Бомбардир.ру03:58
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Происшествия

По делу об убийстве экс-мэра Киселевска задержаны двое подозреваемых

В деле об убийстве экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева появились двое подозреваемых, рапортует Следственный комитет РФ.
BFM.ru 00:25
Интернет

Компания Facebook обновила логотип

Американская компания Facebook приняла решение сменить дизайн своего логотипа, чтобы пользователи не путали ее с одноименной социальной сетью.
Российская газета 00:41
Происшествия

В Петербурге отравились 60 сотрудников «Ленты»

Вести.Ru 04:05
Происшествия

Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота

Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням.
РБК 02:58
Гаджеты

Представлен смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro с камерой на 108 Мп

Кроме телевизоров на специальном мероприятии, компания Xiaomi презентовала новый смартфон с пятью камерами, одна из которых получила 108 Мп.
The GEEK 03:11
Музыка

Путин прибыл на концерт оркестра Мариинского театра в парк «Зарядье»

Пятый канал вчера в 14:37
Общество

Репетиция марша в честь Парада 1941 года началась на Красной площади

На Красной площади Москвы началась репетиция марша, посвященного 78-й годовщине военного Парада 1941 года.
Вечерняя Москва 03:59
Армия и оружие

Турция задержала сестру аль-Багдади с семьей

Турецкие военные задержали на севере Сирии сестру убитого главаря группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, сообщает Reuters.
Газета.Ru вчера в 18:29
Армия и оружие

США возводят две новые базы в нефтеносных районах Сирии

Военные США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии, сообщают турецкие СМИ.
Газета.Ru 05:42
Энергетика

«Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому»

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.
RT на русском 04:28
Футбол

Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно со своим штабом принял окончательное решение относительно игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Газета.Ru 05:16
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
РБК 05:01
Общество

Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты

Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Политика

Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия вчера в 16:56
Происшествия

Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова

В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.
Российская газета 02:57
Происшествия

Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре

Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.
ТАСС 03:30
Гаджеты

Самые мощные смартфоны октября назвали разработчики AnTuTu

Разработчики теста производительности смартфонов AnTuTu поделились изменениями в ТОП-10 самых мощных Android-смартфонов, произошедшими в октябре.
Вести.Хайтек 00:50
Политика

Песков объяснил награждение осужденного в Болгарии Малинова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что награждение председателя движения «Русофилы» Николая Малинова не испортит отношения России и Болгарии, передает корреспондент РБК.
РБК 05:17
Шоу-бизнес

Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию

Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru вчера в 03:09
Экономика

Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи превысил 2950 пунктов и вновь обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 03:01
Политика

Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России

Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России.
RT на русском 04:31
Авто

Infiniti показала снимки нового кроссовера QX55

Японская компания Infiniti поделилась снимками новинки – купеобразного кроссовера Infiniti QX55.
Rusargument 01:43
Армия и оружие

Охлажденная война: Горбачев оценил взаимоотношения РФ и Запада

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев в интервью, приуроченному к 30-летию падения Берлинской стены, охарактеризовал нынешние отношения России и стран Запада.
РЕН ТВ вчера в 10:29
Политика

В Кремле прокомментировали срыв разведения сил в Донбассе

В Кремле обеспокоены сообщениями о срыве разведения сил и средств сторон конфликта в Донбассе и надеются на завершение процесса.
РИА Новости 06:02
Политика

Владимир Путин назначил атамана Всероссийского казачьего общества

Президент России Владимир Путин назначил нового атамана Всероссийского казачьего общества.
Областная газета 01:09
Космос

«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства

Американский межпланетный аппарат «Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства. Об этом сообщается на сайте НАСА.
Lenta.ru 04:22
Автоспорт

Вольф рассказал, как отреагировал бы на переход Хэмилтона в «Феррари»

Чемпионат 06:01
Происшествия

Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Газета.Ru 03:48
Культура

Ложкари из Екатеринбурга участвуют в шоу талантов в Англии

ТагилСити.ру вчера в 23:04
Происшествия

В Петербурге завели дело после падения лифта в роддоме

РИА Новости 05:43
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Даниил Дмитриевич Фомин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба «Уфа».
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