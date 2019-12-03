Футбол

Матч ТВМатч ТВЦСКА может усилиться форвардом сборной Словакии

ЦСКА проявляет интерес к 20-летнему нападающему сборной Словакии и «Жилины» Роберту Боженику. По данным СМИ, футболист может перебраться в Россию уже в зимнее трансферное окно. ЦСКА намерен арендовать форварда с последующим правом выкупа.
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с чего всё началось

ЦСКА интересуется нападающим сборной Словакии

Как стало известно «Чемпионату» из словацких источников, ЦСКА интересуется нападающим «Жилины» и сборной Словакии Робертом Божеником. Переход может состояться этой зимой. «Армейцы» рассматривают вариант с арендой с правом выкупа.
Чемпионат07:50

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ЦСКА интересуется нападающим сборной Словакии

Чемпионат07:50

ЦСКА проявляет интерес к нападающему сборной Словакии

Sport24.ru08:15

ЦСКА хочет арендовать с опцией выкупа 20-летнего форварда сборной Словакии Боженика

Sports.ru07:58

ЦСКА может усилиться форвардом сборной Словакии

Матч ТВ08:36

Агент: «Божеником интересуются клубы из России и Германии»

Спорт-Экспресс11:01

ЦСКА может усилиться форвардом сборной Словакии

Sportbox.RU08:36

ЦСКА интересуется форвардом сборной Словакии Божеником

Советский спорт08:35
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Угрозы взрывов судов Москвы поступают из-за рубежа

Отмечается, что источник звонков поступает из-за границы. По данным СМИ, предположительно сообщения поступают с территории Украины.
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Lenta.ru вчера в 03:47
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РИА Новости 11:45
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

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В ОПЕК говорят о конце «золотого века» сланцевой нефти

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Теперь и в убийстве грузина Хангошвили в Берлине обвиняют Москву

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Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

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Захарова прокомментировала слова Зеленского о жителях Донбасса

РИА Новости вчера в 18:46
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Квят стал третьим в первый день тестов в Абу-Даби

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СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

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ИноСМИ 01 декабря в 05:14
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«Барселона» отреагировала на «Золотой мяч» Месси

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Спорт-Экспресс вчера в 15:45
Политика

Украина не ждёт прорыва от саммита «нормандской четвёрки»

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У российской молодежи появилась новая сексуальная ориентация

Подростки из второй группы как раз и формируют новую сексуальную ориентацию.
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В свою очередь представитель "Батькивщины" Иван Крулько подчеркнул, что при обсуждении во время встречи в "нормандском формате" вопроса прекращения конфликта в Донбассе три политические силы требуют придерживаться обеспечения первоочередности решения вопроса безопасности в регионе.
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Трамп припугнул Китай по поводу торговой сделки

Торговая сделка США и Китая, подписание первой части которой ожидали в декабре, может быть отложена на год.
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Консульство РФ подтвердило факт убийства россиянки в Испании

Российское Генеральное консульство в Барселоне подтвердило факт убийства гражданки РФ в Испании.
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Шоу-бизнес

Дочь Началовой впервые отпраздновала день рождения без мамы

Юлия Началова скоропостижно скончалась в марте этого года на 39-м году жизни.
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СБУ объявила в розыск Цемаха, которого ранее выдала РФ

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