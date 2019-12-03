Футбол
Матч ТВЦСКА может усилиться форвардом сборной Словакии
ЦСКА проявляет интерес к 20-летнему нападающему сборной Словакии и «Жилины» Роберту Боженику. По данным СМИ, футболист может перебраться в Россию уже в зимнее трансферное окно. ЦСКА намерен арендовать форварда с последующим правом выкупа.
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату» из словацких источников, ЦСКА интересуется нападающим «Жилины» и сборной Словакии Робертом Божеником. Переход может состояться этой зимой. «Армейцы» рассматривают вариант с арендой с правом выкупа.Чемпионат07:50
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