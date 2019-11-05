Футбол

Советский спортСоветский спортЦСКА может зимой приобрести Фомина

Полузащитник Уфы Даниил Фомин заинтересовал ЦСКА, сообщил своем инстаграм-канале комментатор Матч ТВ Нобель Арустамян. Поговаривают, ближайшей зимой ЦСКА сделает Уфе официальное предложение по Даниилу, написал Арустамян.
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