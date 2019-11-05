Футбол
Советский спортЦСКА может зимой приобрести Фомина
Полузащитник Уфы Даниил Фомин заинтересовал ЦСКА, сообщил своем инстаграм-канале комментатор Матч ТВ Нобель Арустамян. Поговаривают, ближайшей зимой ЦСКА сделает Уфе официальное предложение по Даниилу, написал Арустамян.
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Футбол
«Зенит» назвал стартовый состав на матч с «РБ Лейпцигом»
«Зенит» определился со стартовым составом на матч четвёртого тура Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига».
Евро-футбол.ру 11:51
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Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией
Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru 13:19
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Новое высокопроизводительное решение vSAN корпоративного класса от Supermicro
Системы Supermicro 1U и 2U Ultra SuperServer поддерживают самые высокопроизводительные процессоры Intel Xeon Scalable (с TDP на уровне до 205 Вт) с 24 слотами DIMM.
ТАСС 02:57
Политика
Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа
Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
Газета.Ru вчера в 13:44
Происшествия
Задержан подозреваемый в подготовке теракта в Москве
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину по подозрению в подготовке теракта в Москве.
Газета.Ru 04:55
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказался признавать сына Оксаны Воеводиной своим
Бывший король Малайзии Мухаммад V не признает своего сына: таким образом экс-правитель ответил на уверения Оксаны Воеводиной о том, что она родила ребенка именно от своего супруга из малазийской королевской семьи.
Газета.Ru 13:01
Армия и оружие
Министр ВМС США предупредил о проблемах с комплектующими для кораблей
Министр военно-морских сил США Ричард Спенсер в интервью британскому изданию Financial Times выразил обеспокоенность «ненадежностью» системы поставок комплектующих для боевых кораблей страны.
Коммерсантъ 05:15
Футбол
Красная карточка Сон Хын Мина за фол на Гомеше отменена
Футбольная ассоциация Англии (FA) отменила красную карточку нападающего «Тоттенхэма» Сон Хын Мина.
Sports.ru 12:18
Общество
Меркель рассказала, чем собиралась заняться на пенсии в ГДР
РИА Новости 12:31
Общество
В Госдуме предложили ограничивать число разрешений на такси
Депутат Госдумы Александр Старовойтов, зампред комитета по транспорту и строительству, предложил дать право регионам устанавливать предельное количество действующих разрешений на такси.
Интерфакс 02:02
Общество
Кабмин не поддержал законопроект о единой квитанции за ЖКУ
Правительство направило отрицательный отзыв на законопроект о едином платежном документе (ЕПД) для оплаты жилищно-коммунальных услуг.
РБК 15:06
Игры
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.
РИА Новости 12:40
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Гаджеты
Представлен смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro с камерой на 108 Мп
Сразу стоит отметить, что название Xiaomi Mi CC9 Pro относится только к китайской версии смартфона, глобальная версия называется Xiaomi Mi Note 10 Pro.
The GEEK 03:11
Политика
В Киеве заявили о готовности к ситуации с прекращением транзита газа
Глава украинского Минэнерго Алексей Оржель в эфире телеканала ICTV заявил, что Украина готова к ситуации, если транзит российского газа через страну будет прекращён.
RT на русском вчера в 17:25
Происшествия
СК опубликовал запись нападения на детсад в Нарьян-Маре
Следственный комитет РФ опубликовал в интернете записи с камер наблюдения в детском саду Нарьян-Мара, а также видео следственных действий с обвиняемым в убийстве шестилетнего ребенка.
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Шоу-бизнес
Леонид Агутин: «Сильно жду внуков»
StarHit.ru вчера в 20:30
Общество
Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге богатейших людей
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс уступил второе место в рейтинге богатейших людей мира французскому бизнесмену, президенту группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно, следует из рейтинга Forbes.
РИА Новости 15:10
Футбол
Гвардиола о словах, что Мане – симулянт: «Я совсем не имел в виду, что Садьо такой игрок»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола объяснил свои высказывания о симуляциях в исполнении вингера «Ливерпуля» Садьо Мане.
Sports.ru 14:35
Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась выше $63
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше отметки в $63 за баррель, свидетельствуют данные торгов в понедельник, 5 ноября.
REGNUM 11:25
Армия и оружие
Из Сербии вывезены российские комплексы ПВО С-400 и «Панцирь-С»
После завершения российско-сербских учений «Славянский щит-2019» с территории Сербии в Россию возвращены зенитно-ракетные системы С-400 и ракетно-артиллерийские комплексы «Панцирь-С», сообщает 5 ноября пресс-служба Минобороны РФ.
REGNUM 10:41
Автоспорт
Квят раскритиковал решение оштрафовать его на Гран-при США
ТАСС Спорт 03 ноября в 17:45
Общество
Анджелину Джоли эвакуировали со съемок фильма «Вечные» из-за бомбы
На съемках фильма «Вечные» произошел серьезный инцидент — на площадке обнаружили бомбу, из-за чего Анджелину Джоли и других актеров срочно эвакуировали.
Salt Mag 09:00
Авто
Седан Volkswagen Polo получил новую дешевую спецверсию
Немецкий автопроизводитель Volkswagen представил в России бестселлер Volkswagen Polo в новом, более доступном исполнении SELECT.
Автоновости дня 05:16
Армия и оружие
Российско-турецкий патруль закидали камнями в Кобани
Местные жители закидали камнями российско-турецкий патруль в районе сирийского населенного пункта Кобани, сообщают в соцсетях.
Взгляд.ру 14:11
Шоу-бизнес
Сын Маргариты Тереховой рассказал о её состоянии
Александр рассказал о недавнем вердикте врачей — специалисты заявили, что Тереховой, увы, уже не станет лучше.
Inc-news.ru 15:00