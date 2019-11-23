Футбол
Sport.ruЦСКА начал искать замену Чалову, клуб готов продать игрока зимой
Босс "Челси" Роман Абрамович лично хочет видеть своего соотечественника на Стэмфорд Бридж. Издание отмечает, что на россиянина также претендует "Кристал Пэлас", который готов выделить 30 млн евро на трансфер игрока. ЦСКА уже начал поиски футболиста, который станет заменой Фёдору Чалову.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 10:15, Ашберн
Космос
Впервые обнаружена галактика с тремя сверхмассивными черными дырами
Политика
Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах
Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на прямой линии, а решать их самостоятельно.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Армия и оружие
Российский спутник сошел с орбиты и сгорел в атмосфере
Отмечается, что обломки спутника сгорели при прохождении плотных слоев атмосферы.
Общество
Генпрокуратура назвала новые правила медосмотра водителей ошибкой
Как заявил первый замгенпрокурора России Александр Буксман, Минздрав совершает большую ошибку, предлагая новый порядок осмотра автомобилистов.
Политика
МИД РФ оценил разногласия с Киевом по вопросу суда в Гааге
Между Москвой и Киевом сохраняются "принципиальные разногласия", которые не удалось разрешить на первом заседании международного трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе.
Политика
Сергей Аксёнов предложил подарить Украине два российских унитаза
В разговоре со студентами МГИМО, обсуждая претензии Украины о состоянии кораблей, которые были задержаны год назад в Керченском проливе, и которые Россия вернула ВМСУ, он предложил подарить им два унитаза российского производства.
Здоровье
В СКР назвали самый опасный день для посещения врача
В СКР назвали самый опасный день для посещения врача.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети
Ранее врач-онколог оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление с помощью генной терапии, которую недавно начали применять на территории России к пациентам, страдающим от онкологических и других тяжелых заболеваний.
Фигурное катание
В ISU восхитились произвольной программой Загитовой на Гран-при Японии
В Международном союзе конькобежцев (ISU) с восхищением отреагировали на выступление российской фигуристки Алины Загитовой в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Футбол
Гол Дзюбы помог «Зениту» обыграть «Рубин»
Лидер чемпионата России "Зенит" в матче 17-го тура одолел на выезде казанский "Рубин" - 2:1. Отрыв питерцев от "Локомотива" по-прежнему составляет пять очков.
Общество
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства
Мать убитой историком Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Галина Ещенко провела собственное расследование убийства своей дочери и назвала новую версию случившегося.
Политика
Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина
Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Теннис
Хачанов проиграл Шаповалову в полуфинале Кубка Дэвиса с Канадой
Российский теннисист Карен Хачанов уступил представителю Канады Денису Шаповалову во втором матче 1/2 финала Кубка Дэвиса в Мадриде.
Политика
Савченко предрекла Украине исчезновение в 2023 году
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что в 2023 году Украина исчезнет.
Общество
В Совфеде отреагировали на планы Ротару выступить в России
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Политика
Пушков прокомментировал заявление Джонсона о влиянии России на брексит
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что предположения о якобы вмешательстве России в брексит сравнимы с теорией о Бермудском треугольнике.
Технологии
OnePlus сообщила об утечке данных своих пользователей
OnePlus сообщила об утечке данных своих пользователей.
Общество
В Нидерландах туристам могут запретить посещать кофешопы с марихуаной
Отмечается, что собственники нескольких кофешопов, расположенных в некоторых областях Нидерландов, решили самостоятельно ввести соответствующие ограничения.
Футбол
Бразилец нелепо исполнил решающий пенальти и лишил команду кубка
Защитник бразильского клуба «Куяба» Каик Оливейра не забил пенальти в послематчевой серии против «Пайсанду».
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» в первом матче при Моуринью
Лондонский «Тоттенхэм» одержал победу в дерби над «Вест Хэмом» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Гаджеты
Xiaomi потеснит Apple на европейском рынке смартфонов в следующем году
Сегодня Canalys опубликовала отчет о положении дел на европейском рынке смартфонов в третьем квартале.
Происшествия
Полицейские открыли стрельбу на МКАД во время погони за угонщиком
Столичная полиция устроила на МКАД погоню со стрельбой, сообщили РИА Новости в московском главке МВД.
Армия и оружие
ВСУ за сутки девять раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
Украинские силовики девять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Политика
Трамп назвал Украину «очень коррумпированной» страной
Американский лидер спросил у журналиста Fox News, зачем США должны давать колоссальные суммы стране, которая "известна своей коррумпированностью".
Спорт
Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Шляхтин подал в отставку
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин объявил о сложении с себя полномочий.
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Лоза проводит медовый месяц на Мальдивах
Актриса Евгения Лоза проводит медовый месяц на Мальдивах. Недавно она вышла замуж за коллегу по цеху Антона Батырева.