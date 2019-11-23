Футбол
Sport.ruЦСКА начал искать замену Чалову, клуб готов продать игрока зимой
Sky Sports отмечает, что форвард ЦСКА Фёдор Чалов уже во время зимнего трансферного окна может покинуть клуб. Ранее источник сообщил, что на 21-летнего форварда армейского клуба претендует лондонский "Челси". Босс "Челси" Роман Абрамович лично хочет видеть своего соотечественника на Стэмфорд Бридж.
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 16:21, Вашингтон
Футбол
«Манчестер Сити» с трудом обыграл «Челси» в матче АПЛ
Политика
Рогозин доложил Путину о строительстве второй очереди Восточного
График строительства второй очереди космодрома Восточный для ракеты «Ангара» выдерживается.
Футбол
«РБ Лейпциг» разгромил «Кельн» в бундеслиге
Матч 12-го тура чемпионата Германии РБ Лейпциг Кельн завершился крупной победой хозяев (4:1).
Происшествия
Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери
Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Армия и оружие
Российский военный спутник сгорел в атмосфере
Российский спутник «Космос-2422», входивший в систему обеспечения раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сошел с орбиты в ночь 23 ноября и сгорел в атмосфере.
Политика
Медведев пообещал сохранить советские льготы
Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ни один акт периода СССР, касающийся льгот и прав граждан, не будет аннулирован.
Политика
Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
Политика
НАТО не видит выгоды в прямом конфликте с Россией из-за Украины
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, чтобы не вступать в прямой конфликт с Россией.
Происшествия
Пожар в жилом доме в Королеве локализовали
Пожар в многоквартирном жилом доме в подмосковном Королеве локализован.
Единоборства
Александр Емельяненко раскритиковал Александра Шлеменко за борьбу с алкоголем
Футбол
Фанаты «Факела» напали на игроков команды после матча ФНЛ
Общество
Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море
В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".
Футбол
Карпин назвал смешным судейство в матче «Ростова» и «Динамо»
Работу арбитров в поединке «Ростова» и «Динамо», состоявшегося в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), оценил главный тренер ростовской команды Валерий Карпин.
Политика
Путин обсудил с Гордеевым введение маркировки молочных продуктов
Вице-премьер Алексей Гордеев рассказал в субботу президенту России Владимиру Путину о том, как идет процесс введения маркировки молочной продукции в стране.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Политика
Зеленский заявил, что украинцы никогда не забудут голодомор
Президент страны Владимир Зеленский разместил у себя в Facebook обращение к украинцам в связи с датой, которую в стране отмечают с 1998 года.
Кино
В сети появился трейлер 12-го сезона «Доктора кто»
Общество
Пушков: Никакого заказа на травлю Ротару, конечно же, нет
Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что россияне не в восторге от артистов, которые приезжают в их страну делать деньги, а после обливают Россию грязью.
Политика
Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения
Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Культура
Первый канал покажет встречу лучших команд КВН
Первый канал 23 ноября покажет «Встречу выпускников-2019» КВН, в ходе которой на сцену выйдут команды во главе с Сергеем Светлаковым, Азаматом Мусагалиевым и Ольгой Картунковой.
Фигурное катание
Четыре россиянки вышли в финал Гран-при по фигурному катанию
Четыре российские фигуристки отобрались в финал Гран-при, который состоится в Турине с 5 по 8 декабря.
Политика
Госдеп призвал Facebook и Twitter заблокировать аккаунты властей Ирана
Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук призвал Facebook, Instagram и Twitter заблокировать аккаунты в социальных сетях руководства Ирана на фоне отключения интернета в стране.
Общество
Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии
Шоу-бизнес
Лазарев заснял, как Басков с Крутым валялись на полу в аэропорту
В аэропорту Крутой и Басков устроили шуточную потасовку, в ходе которой повалились прямо на пол.
Хоккей
«Вашингтон» проиграл. Овечкин отметился жестким силовым приемом
В текущем сезоне россиянин успел отметиться несколькими очень жесткими силовыми приёмами против соперников и в игре с "Кэнакс" провел очередной хит.
Футбол
«Милан» и «Наполи» сыграли вничью
Происшествия
В Петербурге задержали водителя, стрелявшего из окна автомобиля
Полицейские задержали водителя, который подозревается в стрельбе из окна автомобиля в Московском районе Петербурга, возбуждено дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.