Sky Sports отмечает, что форвард ЦСКА Фёдор Чалов уже во время зимнего трансферного окна может покинуть клуб. Ранее источник сообщил, что на 21-летнего форварда армейского клуба претендует лондонский "Челси". Босс "Челси" Роман Абрамович лично хочет видеть своего соотечественника на Стэмфорд Бридж.

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Хоккей «Вашингтон» проиграл. Овечкин отметился жестким силовым приемом В текущем сезоне россиянин успел отметиться несколькими очень жесткими силовыми приёмами против соперников и в игре с "Кэнакс" провел очередной хит.