Футбол

Вести.RuВести.RuЦСКА назвал состав на игру с «Эспаньолом»

ЦСКА — Эспаньол
0 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
22′
Хонатан Кальери
Виктор Кампусано
31′
Пабло Пьятти
Марио Фернандес
37′
Игорь Дивеев
Седрик Гогуа
46′
64′
У Лэй
67′
Эстебан Гранеро
Константин Кучаев
Иван Обляков
67′
70′
У Лэй
76′
У Лэй
Пабло Пьятти
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
77′
Иван Обляков
87′
90′
Эстебан Гранеро
Поль Лосано
Яка Бийол
90′+2′
90′+5′
Виктор Кампусано
Тренерский штаб московского ЦСКА определился со стартовым составом на матч второго тура группового этапа Лиги Европы против испанского "Эспаньола". Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Никола Влашич и Федор Чалов с первых минут появятся на поле армейского стадиона.
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