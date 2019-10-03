Тренерский штаб московского ЦСКА определился со стартовым составом на матч второго тура группового этапа Лиги Европы против испанского "Эспаньола". Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Никола Влашич и Федор Чалов с первых минут появятся на поле армейского стадиона.

ЦСКА назвал состав на игру с «Эспаньолом»

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