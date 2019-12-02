РПЛ
Евро-футбол.руЦСКА назвал состав на матч с «Арсеналом»
ЦСКА назвал состав на матч восемнадцатого тура российской Премьер-лиги против тульского «Арсенала».
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Происшествия
Таксист в Москве избил пассажира за громкий хлопок дверью
Столичная полиция задержала таксиста за причинение тяжких травм пассажиру, который громко хлопнул дверью.
Кино
В Сети появился тизер нового фильма о Джеймсе Бонде
В Сети появился тизер фильма «Не время умирать» режиссёра Кэри Фукунаги об агенте 007 Джеймсе Бонде.
Политика
Убийца ребенка киевского бизнесмена ранее был награжден Порошенко орденом «За мужество»
Киллер Лаврега, который стрелял в машину депутата Киевского горсовета Соболева и убил его трехлетнего сына, ранее был награжден орденом "За мужество" третьей степени.
Политика
Путин разрешил силовикам сбивать дроны
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право силовикам сбивать беспилотники, если они находятся в воздухе незаконно.
Происшествия
В Белгороде начали проверку после драки на уроке учителя со школьником
Следственный комитет начал проверку после появления в интернете видео драки между учителем и учеником во время урока в школе Белгорода.
Политика
Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17
Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России.
Футбол
Тедеско раскритиковал судей после игры с «Зенитом»
Наставник "Спартака" Доменико Тедеско не сумел сдержать эмоций после центрального матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:1) Немецкий тренер подверг критике бригаду арбитров во главе с Виталием Мешковым, которая обслуживала поединок в Санкт-Петербурге, и поставил под сомнение возможность играть футбол при таком судействе.
Происшествия
Появилось видео с места обрушения моста в Оренбурге
Об обрушении моста в Оренбурге, который находился на ремонте, стало известно 2 декабря.
Происшествия
Кот задушил младенца на Украине
В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Политика
На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинский кабмин принял решение о смене руководства государственных компаний, в том числе «Нафтогаза».
Космос
Известный астроном прочтет зеленоградцам лекцию о черных дырах
7 декабря в Зеленоград с лекцией «Черные дыры: Темная сторона Вселенной» приедет астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин.
Футбол
Бельгия отказалась играть с Францией перед Евро-2020
Сборная Франции испытывает трудности с поиском соперников по товарищеским матчам в преддверии Евро-2020, информирует Get French Football News со ссылкой на L'Equipe.
Общество
РПЦ отказала Киселеву в одобрении суррогатного материнства
Как сообщал «Ридус», Дмитрий Киселев накануне призвал представителей Русской православной церкви к участию в религиозно-светской дискуссии относительно суррогатного материнства, результатом которой бы стало появление в российском обществе соответствующей моральной нормы.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Технологии
Хакеры создали новый вирус для хищения денег из российских банков
О новом вирусе, который совершает хищения денег со счетов в российских банках, говорится в докладе Hi-Tech Crime Trends 2019 компании Group-IB.
Политика
Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Футбол
Барриоса не пугает русская зима
Колумбийский полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о том, как ощущает себя с наступлением морозной погоды в Северной столице.
Политика
СМИ сообщили о получении бывшим депутатом Госдумы гражданства Германии
Бывший депутат Государственной думы, комиссар молодежного движения «Наши» Роберт Шлегель («Единая Россия») получил гражданство Германии.
Политика
В Кремле заявили, что какое-либо обсуждение статуса Крыма невозможно
Представитель Кремля добавил, что в любом случае это не приведет к сворачиванию переговоров лидеров "четверки".
Экономика
Путин одобрил бюджет Пенсионного фонда на 2020-2022 годы
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020-2022 годы, соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
Футбол
ЦСКА — Арсенал (Тула) 0:1
Футболисты московского ЦСКА на своем поле встречались в рамках 18-го тура чемпионата России по футболу с тульским "Арсеналом".
Здоровье
Названы четыре главных врага здоровых сосудов
Профессор, медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технологического университета Мюнхена Мартин Галле назвал четыре главных врага здоровых сосудов.
Общество
Зеленский пообещал снижение тарифов на отопление этой зимой
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в минэнерго Украины сегодня, 2 декабря, заявили, что с мая будущего года цены на газ для жителей страны станут рыночными.
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась, что делала операции на груди
Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад сделала операцию по уменьшению груди.
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Космос
Скорость солнечного ветра замедляется около Плутона
Измерения, проведенные прибором «Солнечный ветер вокруг Плутона» (SWAP) на борту космического корабля «Новые горизонты» НАСА, дают важную новую информацию из самых отдаленных уголков космоса, которые когда-либо исследовались.
Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
Уволились ли врачи из-за низких зарплат, большой нагрузки или других причин, издание не сообщает.