ЦСКА назвал состав на матч восемнадцатого тура российской Премьер-лиги против тульского «Арсенала».

ЦСКА назвал состав на матч с «Арсеналом»

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